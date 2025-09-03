Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Thom Yorke, durante un concierto en Coachella en 2017 AFP

Radiohead vuelve a los escenarios con cuatro conciertos en Madrid en noviembre

Tras siete años sin actuar, anuncian una serie de residencias en cinco ciudades europeas

Miguel Aizpuru

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:51

Bombazo inesperado en la música: Radiohead están de vuelta a los escenarios tras siete años de parón y no solo eso, sino que anuncian de ... una tacada cuatro fechas en Madrid en noviembre. Así acaba de anunciarlo la banda capitaneada por Thom Yorke y Jonny Greenwood en su página web oficial, donde figuran conciertos en el Movistar Arena los días 4, 5, 7 y 8 del próximo mes de noviembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 Casa Mira cierra uno de sus locales más emblemáticos del Centro de Málaga
  3. 3 ¿Gripe aviar en Málaga? Cierran el Parque de Huelin tras la muerte de una veintena de aves
  4. 4 Cae una empresa falsa de depósito de vehículos que operaba en el aeropuerto de Málaga
  5. 5

    Así luce la renovada fachada del Palacio de la Tinta en su transformación como hotel de lujo
  6. 6 Grillaera, la hamburguesería más loca de Málaga, reabre con algo más de cordura
  7. 7 Un restaurante de Fuengirola denuncia dos intentos de asalto en cuatro días: «Vamos a tener que dormir dentro»
  8. 8

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  9. 9 Pedro Sánchez y María Jesús Montero darán un mitin en Málaga: este será el sitio y la hora
  10. 10 Le devuelven la cartera con 900 euros de su pensión, tras perderla al comprar pan en Antequera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Radiohead vuelve a los escenarios con cuatro conciertos en Madrid en noviembre

Radiohead vuelve a los escenarios con cuatro conciertos en Madrid en noviembre