Quique González: «Siempre he querido luchar contra el poder, soy rebelde»

Cristina Pinto Miércoles, 21 de mayo 2025, 00:26

Lo que tiene que pasar, pasará. Y lo de Quique González con Suena SUR contaba con ese 'hilo rojo' caprichoso del destino. Desde que nació este ciclo de charlas y acústicos que organizan SUR y Fundación Unicaja, el cantautor era uno de los nombres que se ponían sobre la mesa. «Confesamos que llevamos más de tres años detrás del invitado», apuntó el codirector de Suena SUR y redactor jefe de este periódico, Alberto Gómez, al presentar a Quique González.

Estaba prevista su visita al ciclo el pasado lunes 28 de abril, inevitablemente el apagón histórico nacional provocó la cancelación. Pero el destino fue más listo y el equipo del cantautor y él mismo propusieron una nueva fecha que lograron acordar con el equipo de Suena SUR. El 20 de mayo sucedería. Y sucedió. Ni Quique González ni sus fans fallaron a la cita, que llenaron la Sala Fundación Unicaja María Cristina, una de las grandes joyas arquitectónicas que quedan en el Centro de la ciudad.

Lo de Quique González siempre ha sido «ir en contra de». Él mismo lo confesó en sus palabras, antes del concierto en acústico, durante la entrevista con Alberto Gómez: «Desde pequeño he tenido una lucha contra el poder establecido, siempre estaba empeñado en eso... Soy bastante rebelde», apuntó cuando se refería a su carrera fuera de las grandes discográficas, algo que decidió hace más de 20 años. «Eso me ha permitido desarrollarme y sacar discos arriesgados. Cuando trabajaba con Universal, Warner o Sony estaba quemado, discutiendo todo el día», añadió.

Ampliar El cantautor se sentó en directo junto al piano para la parte en acústico del ciclo Suena SUR. Ñito Salas

Se define como un rebelde, pero también dudoso a veces de sus capacidades. Siendo uno de los cantautores más talentosos de su generación con 25 años en la música española y con discos como 'Salitre 48', 'Kamikazes enamorados', 'Avería y redención' o 'Me mata si me necesitas', las dudas también se apoderan de su mente. «El síndrome del impostor todavía sigue y claro que he dudado de mi talento alguna vez. Todo esto es muy subjetivo, me lo tomo con sentido del humor pero es verdad que hay épocas en las que tu valía es una cuestión de Fe. Tengo amigos que tienen más talento que yo, que cantan mejor que yo y que no han tenido la misma suerte. Todavía hay veces que pienso que tenía que haber montado un bar», señaló con humor Quique González.

Pero por suerte para la música ha pasado su vida cantando al otro lado de la barra de los bares y regalando sus canciones a tantas vidas e historias que se han visto identificadas y reflejadas en ellas. «Escribir canciones es lo más adictivo que hay. Me gusta grabar y tocar en directo, pero de todo el proceso lo que más me enriquece y emociona es cuando termino una canción; es gasolina, como si te renovaran la licencia para dedicarte a esto. Es lo que más me engancha», reconoció el cantautor. Recordando todos los años vividos y trabajados en la música, aseguró que es «más melancólico que nostálgico». «Parece que están en el mismo sitio, pero no. La melancolía es dulce y la nostalgia es amarga e incluso un poco sucia. No me gusta para nada recrearme en la nostalgia».

Música al momento

Lo tiene claro y lo dijo sin tapujos: «Detesto los llamados 'talent show', para mí la música no tiene nada que ver con la competición. Estoy seguro de que en ella hay gente con mucho talento, pero creo que la música tiene más que ver con compartir que competir». En este momento de la conversación viajó a sus inicios cuando «la única manera de grabar un disco es que una de las grandes compañías fuese a verte a un club». Y lo comparó con el presente: «Ahora tienes toda la música del mundo a un sólo clic; esto no nos lo hubiéramos creído si nos lo dicen hace 25 años, cuando en cuanto teníamos 2.000 pesetas aprovechábamos para comprar un disco. Ojalá con 25 años hubiera tenido toda la música del mundo disponible».

Nadie sabe qué hubiera sido de Quique González si con 25 años hubiera tenido toda la música del mundo a un solo clic. Lo que si se sabe es que, sin eso, sus creaciones han salvado a mucha gente. Este martes su directo en acústico junto al piano y la guitarra salvó a más de 300 personas en la Sala Fundación Unicaja María Cristina, que se atrevieron a cantar junto al cantautor trocitos de 'Salitre' o 'Vidas cruzadas'.