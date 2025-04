Quique González, este lunes en Málaga: charla y acústico en Suena SUR

SUR Jueves, 24 de abril 2025, 13:19 Comenta Compartir

Nueva cita de Suena SUR, el ciclo de entrevistas en directo y acústicos organizado por este periódico en colaboración con la Fundación Unicaja, un formato concebido para conocer en profundidad a los artistas y escuchar algunos de sus temas como fueron creados, con uno o dos instrumentos y voz. Este lunes, 28 de abril, el protagonista será Quique González, que charlará sobre su carrera y tocará algunos temas en directo en la Sala de Conciertos Fundación Unicaja María Cristina, un espectacular auditorio que sirvió como conservatorio y construido en el siglo XIX, situado en el número dos de la calle Marqués de Valdecañas. La entrada es libre hasta completar aforo (unas 360 personas).

Quique González es uno de los cantautores más talentosos y lúcidos de su generación, un escritor y compositor admirado por sus colegas y respetado por la crítica pero también, y no coincide tantas veces, queridísimo por un público fiel que llena sus conciertos y sigue su trayectoria de forma incondicional. Discos como 'Salitre 48', 'Kamikazes enamorados', 'Avería y redención', 'Me mata si me necesitas' y 'Sur en el valle' lo han consolidado como una de las voces imprescindibles del último cuarto de siglo en la música popular española, 25 años que ha celebrado en los últimos meses con una de sus mejores giras hasta la fecha.

Aquel tipo talentoso que en los años noventa recorría los bares de Madrid inspirado por Antonio Vega y Enrique Urquijo, para quien compuso 'Aunque tú no lo sepas', es hoy uno de los cantautores mejor considerados de una industria que lo ha visto crecer en los márgenes, alejado de las multinacionales. Pero González, tímido ante los halagos, también es ahora un padre de familia que combina la electricidad del rock y el folk con su vocación más reflexiva y poética.

Por Suena SUR han pasado artistas como El Kanka, La Mala Rodríguez, Andrés Suárez, Conchita, Depedro, Travis Birds, Zenet, Amparanoia, Jero Romero, LaMari de Chambao y Rebeca Jiménez y Benjamín Prado, entre otros.