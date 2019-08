Pablo López se 'deja' las manos en Starlite

Hace poco menos de un año se paró el tiempo en la Cantera de Nagüeles. Pablo López firmó una noche difícil de olvidar en la que exprimió al máximo las posibilidades que ofrece Starlite: potencia contenida en una relación íntima pero sin límites con los suyos. Aquél cinco de agosto el fuengiroleño se estrenaba en Marbella, aunque desde el primer acorde se notaba que estaba jugando en casa. Anoche, con su último trabajo ya maduro y la experiencia de una primera vez más que satisfactoria, López selló su idilio con el escenario marbellí, firmando una velada redonda, entregada y cargada de sentimientos que se quedarán en el recuerdo del músico y quienes presenciaron sus golpes al piano. «Mira, ¿sabéis lo que es Starlite?, es esto, dejarse las manos y partirse una uña por vosotros, que tenéis unos cojones increíbles», dijo a mitad del concierto, mostrando el dedo herido a la cámara, entre aplausos.

Con caminar lento, primero tímido pero luego firme, López se sentó en su taburete tras dirigir una mirada cómplice a sus secuaces y al auditorio. La introducción de 'El camino' (primer tema del álbum Camino, fuego y libertad), fue el primer impulso de la noche. Los acordes iniciales sonaban suaves, acolchados y sutiles, hasta que el primer golpe de la batería entró en escena: una auténtica explosión de luz y sonido camuflando una auténtica declaración de intenciones. «Ay Starlite, y yo aquí…», dijo, poniendo cara de sorprendido antes de que llegase el turno de 'El niño'. Sin que ningún instrumento dejase de sonar, arrancó 'Vi', el primer single con el que el malagueño comenzó a dejar de ser un finalista de Operación Triunfo para convertirse en el nombre propio que es a día de hoy.

Como ya ocurrió el año pasado, Pablo López dejó anoche de lado el protocolo para conversar con los asistentes. «Ay Dios mío, gentes de todas partes de Marbella, de Málaga, de Madrid, cualquiera sabe lo que puede pasar en una noche, si esta es la mejor noche de tu vida sácame las manos pa fuera». El tema 'La mejor noche de mi vida' acabó en monólogo: «Es que esto (la historia que relata la canción) me pasó aquí, en Marbella, ¿no me voy a emocionar?», bromeó. «Yo ya tengo experiencia en Starlite, no me vais a asustar», soltó entre risas, recordando los nervios que marcaron su anterior paso por Marbella. «Os pido que os despendoléis, sed genuinamente libres, vamos a volvernos locos», concluyó, reafirmando eso de que, escondido en la cantera de Nagüeles, Pablo López es un tipo cualquiera.

Y casi sin avisar atronaron los primeros acordes de 'El patio', la canción bandera del último trabajo de estudio del malagueño. Al finalizar, se sentó de nuevo en el piano, pero esta vez para dejarse querer, guiando al público en cada frase repitiendo el estribillo de este himno con el que siempre se emociona un poco más de lo normal. «Fuera, vete de mi casa, tú no eres mi amigo». Envuelto en un largo aplauso se puso en pié con los ojos llorosos. «Por suerte me recupero rápido del exorcismo que es esta canción».

El conjunto que acompaña a López, un poderoso trío de guitarra eléctrica, batería y bajo eléctrico, no solo demostró ser responsable de hacer que el sello López esté arropado de la forma adecuada. También hicieron gala de una compenetración casi imposible, siguiendo el ritmo a un cantante desatado, capaz de pausar hasta tres veces la introducción de una canción para contar una anécdota vivida en Málaga o lanzar alguna reflexión. Entre algunos de sus temas más conocidos (y un momento espectacular entonando el 'Show must go on' de Queen), la noche se fue cerrando, pero habrá otra oportunidad de ver a López en Starlite. «Por suerte vuelvo aquí el 19 de agosto, si es que tengo una potra…».

Como regalo final, el malagueño apareció tras unos momentos de oscuridad en la zona alta de las gradas, para entonar 'Lo saben mis zapatos' a guitarra y voz. «Quería acercarme un poco, que están muy lejos los pobres». Como un director de orquesta, López hizo gritar al público: «¡Canta, deja el móvil y canta!». La melodía definitiva fue el 'hit' 'Tu enemigo', un fin de fiesta que hizo vibrar por última vez las tablas del escenario.