La Oreja de Van Gogh, con Amaia Montero, actuarán en Marenostrum Fuengirola

Es, sin duda, la noticia musical de la semana (y de las más sonadas del año). Ya es oficial. Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh con 'Inspiración', ... el nuevo tema con el que el pasado día 15 presentaron la nueva etapa del grupo original, que regresa aunque sin Pablo Benegas (que continúa formando parte del mismo, pero no subirá al escenario por una temporada). Ahora, dos días después del bombazo ya conocemos las fechas de su próxima gira. Y los fans malagueños de la banda están de suerte. La Oreja de Van Gogh actuará en Marenostrum Fuengirola el próximo 27 de junio de 2026.

Amaia Montero, Xabi San Martín, Alvaro Fuentes y Haritz Garde son noticia estos días por protagonizar uno de los reencuentros más esperados del panorama musical patrio, dispuesto a volver a conquistar a sus seguidores con una imagen renovada para la que será la tercera etapa del grupo. «La emoción que sentimos hoy frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores», indicaban hace unos días en un emotivo mensaje confirmando así lo que en los últimos meses era un secreto a voces.

El tour arrancará en mayo con un espectáculo que incluirá sus grandes éxitos

A partir de ahora, pues, la voz de Amaia Montero volverá a ser la marca de La Oreja cuando se cumplen casi dos décadas de su último concierto juntos, que fue en Tenerife en junio de 2007. Ese mes de noviembre ella anunció su salida para emprender su carrera en solitario, durante la que publicó cuatro discos. Este viernes, tras el esperado reencuentro, el grupo ya ha anunciado una de sus girar más especiales, que hará parada en los principales escenarios de nuestro país el próximo año.

Las ciudades del tour

El tour arrancará en mayo con un espectáculo que incluirá sus grandes éxitos. Desde 'Cuídate', a 'La Playa', 'Puedes contar conmigo', 'Rosas o '20 de enero'. Canciones que, 30 años después, siguen latiendo bien fuerte en la memoria colectiva y que llegarán a ciudades como Bilbao, Madrid, Albacete, Murcia, Sevilla, Fuengirola, Gijón, Donostia/San Sebastián, Santander, Valladolid, Valencia, A Coruña, Zaragoza, Barcelona y Pamplona.

'Tantas cosas que contar' es el nombre elegido para este tour que, además de ser un auténtico homenaje a uno de los grupos españoles más reconocidos en todo el mundo, supone un guiño a uno de sus álbumes más emblemáticos: 'El viaje de Copperport', que este año cumple 25 años.

«Volver a estar juntos es mágico para nosotros y necesitamos compartirlo. Hoy más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora», ha destacado la banda.

Las entradas para su concierto en Málaga saldrán a la venta el próximo lunes 20 de octubre a las 12.00 horas en la página web oficial de Marenostrum Fuengirola. Los precios de las entradas oscilarán entre los 45 y los 72 euros más gastos de distribución. También habrá paquetes vips con tarifas entre los 110 y los 290 euros más gastos de gestión.

Ampliar

Así queda el listado completo de fechas anunciadas:

-9 mayo, Bilbao. Bizkaia Arena BEC!.

-28 y 29 mayo, Madrid en Movistar Arena.

-6 junio. Albacete. Estadio José Copete.

-13 junio. Murcia. Plaza de Toros.

-26 junio. Sevilla. Live Sur Stadium.

-27 junio. Fuengirola. Marenostrum Fuengirola Escenario Unicaja.

-10 julio. Gijón. Life.

-31 julio. Donostia. Illunbe Donostia Arena.

-21 agosto. Santander. La Virgen del Mar.

-27 agosto. Valladolid. Pingüinos Arena.

-4 septiembre. Valencia. Roig Arena.

-11 septiembre. A Coruña. Coliseum.

-9 octubre. Zaragoza. Pabellón Príncipe Felipe.

-6 noviembre. Barcelona. Palau Sant Jordi.

-20 noviembre. Pamplona. Navarra Arena.