La Oreja de Van Gogh, con Amaia Montero, actuarán en Marenostrum Fuengirola

Las entradas saldrán a la venta el próximo lunes 20 de octubre a las 12.00 horas

Almudena Nogués

Málaga

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:12

Es, sin duda, la noticia musical de la semana (y de las más sonadas del año). Ya es oficial. Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh con 'Inspiración', ... el nuevo tema con el que el pasado día 15 presentaron la nueva etapa del grupo original, que regresa aunque sin Pablo Benegas (que continúa formando parte del mismo, pero no subirá al escenario por una temporada). Ahora, dos días después del bombazo ya conocemos las fechas de su próxima gira. Y los fans malagueños de la banda están de suerte. La Oreja de Van Gogh actuará en Marenostrum Fuengirola el próximo 27 de junio de 2026.

