Fechas y precios para las entradas para el concierto de La Oreja de Van Gogh en Fuengirola
Los precios de las entradas oscilarán entre los 45 y los 72 euros más gastos de distribución
Viernes, 17 de octubre 2025, 15:54
Ya se conocen las fechas de la gira de La Oreja de Van Gogh con el regreso de Amaia Montero y los fans malagueños de ... la banda están de suerte. La Oreja de Van Gogh actuará en Marenostrum Fuengirola el próximo 27 de junio de 2026.
¿Y cómo comprar las entradas para el concierto de La Oreja de Van Gogh? Las entradas para su concierto en Málaga saldrán a la venta el próximo lunes 20 de octubre a las 12.00 horas en la página web oficial de Marenostrum Fuengirola. Los precios de las entradas oscilarán entre los 45 y los 72 euros más gastos de distribución. También habrá paquetes vips con tarifas entre los 110 y los 290 euros más gastos de gestión.
Así queda el listado completo de fechas anunciadas:
-9 mayo, Bilbao. Bizkaia Arena BEC!.
-28 y 29 mayo, Madrid en Movistar Arena.
-6 junio. Albacete. Estadio José Copete.
-13 junio. Murcia. Plaza de Toros.
-26 junio. Sevilla. Live Sur Stadium.
-27 junio. Fuengirola. Marenostrum Fuengirola Escenario Unicaja.
-10 julio. Gijón. Life.
-31 julio. Donostia. Illunbe Donostia Arena.
-21 agosto. Santander. La Virgen del Mar.
-27 agosto. Valladolid. Pingüinos Arena.
-4 septiembre. Valencia. Roig Arena.
-11 septiembre. A Coruña. Coliseum.
-9 octubre. Zaragoza. Pabellón Príncipe Felipe.
-6 noviembre. Barcelona. Palau Sant Jordi.
-20 noviembre. Pamplona. Navarra Arena.
