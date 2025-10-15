Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh: «Necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí»

El grupo se reencuentra dos décadas después sin la presencia de Pablo Benegas, quien «aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada»

Amaia Chico

San Sebastián

Miércoles, 15 de octubre 2025, 14:38

Comenta

Fin a un año de rumores. La noticia se ha hecho esperar un día más de lo previsto pero finalmente hay confirmación. Amaia Montero vuelve ... a La Oreja de Van Gogh para unirse de nuevo en un reencuentro que promete ser tan multitudinario como emotivo. El grupo vuelve a su origen casi dos décadas después aunque momentáneamente sin Pablo Benegas para escribir una nueva etapa en la que la cantante irundarra volverá a ser la voz de los éxitos que a finales de los 90 les auparon a lo más alto del panorama musical.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Coín
  2. 2 Huelga y paros parciales por Palestina hoy en Málaga: ¿a qué servicios afectará?
  3. 3 Hallan un cadáver envuelto en un saco en el pantano de Casasola, en Almogía
  4. 4

    Así será la reforma integral del Parque del Oeste en Málaga
  5. 5 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  6. 6

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  7. 7 Un cadáver saponificado, envuelto en plástico y dentro de un saco en el pantano de Casasola
  8. 8 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  9. 9 Cuenta atrás para que la baliza V16 sea obligatoria: la fecha clave y la multa que te pondrán si no la llevas
  10. 10 Un hombre se refugia armado con dos cuchillos en una iglesia tras apuñalar a otro en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh: «Necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí»

Amaia Montero vuelve a La Oreja de Van Gogh: «Necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí»