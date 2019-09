Agenda de conciertos La música atrapa a un septiembre que prolonga el verano Ara Malikian estará en el Auditorio el20 de septiembre. / Anton Corbijn Resumen de lo que viene el próximo mes en el panorama musical CLAUDIA SAN MARTÍN Viernes, 6 septiembre 2019, 10:16

Si septiembre tuviera un sinónimo en cada provincia de Andalucía, en Málaga sin duda sería 'música'. Aquí después del verano las ganas de pasarlo bien, al aire libre (o no) y rodeados de amigos, no se mitigan a pesar de la tristeza post-vacacional de muchos de los que han vuelto a la realidad. Apunta a buen recaudo los eventos y fechas que te interesen porque septiembre viene cargado de emociones para todos los públicos y gustos.

Para empezar, el próximo fin de semana, el viernes 13 y sábado 14, el festival Oh, See! llega al Auditorio Municipal con un cartel de lujo: las mejores bandas del panorama: Love of Lesbian, 091, Sidecars, C.Tangana, Carolina Durante, Despistaos, Zahara o Morgan no faltarán a una cita que se torna imperdible para cualquier melómano al que le fascine el producto nacional.

El grupo Revólver actuará en el Teatro Cervantes el 25 de septiembre. / T. C.

A pesar de que a simple vista no parece un plan que pueda disfrutarse en familia, desde el festival lo tienen todo pensado: Con Oh, kids! los niños y niñas de entre 4 y 12 años también tienen su espacio en el recinto. Se realizarán talleres y actividades desde las 17.00 horas hasta la media noche a cargo de monitores especializados. Las entradas para los adultos tiene un coste de 59,60 euros y para los pequeños 22 euros, con gastos incluidos en ambos precios.

Ara Malikian, el prestigiso violinista libanés, se subirá al escenario del Auditorio (20 de septiembre) con el 'Royal Garage World Tour' que estará moviendo por ciudades como Vitoria, Donostia o Los Ángeles durante todo el mes.

Una noche en el Cervantes

No sólo la juerga se queda aquí: el Teatro Cervantes tiene una programación en su agenda de septiembre más que excepcional. El cantante argentino Coti, con una trayectoria en la música de más de 15 años a sus espaldas, trae sus melódicas canciones, en este caso de su último trabajo 'Cercanías y confidencias', a este escenario local. Las entradas rondan desde los 11 euros hasta los 32, que se pueden encontrar en la página web del teatro.

Imperdibles también los míticos Revólver el próximo 20 de septiembre, quienes traen su '#Básico4', un disco grabado en directo el pasado enero en el Teatro Price de Madrid. Las entradas se pueden conseguir por un precio de 12 euros hasta 36. El 25 de septiembre soplaremos 60 velas con el mítico guitarrista sevillano Raimundo Amador y celebrar sus 40 primaveras sobre los escenarios de todo el mundo con un acústico en forma de disco, 'Directo en casa' (entradas desde 11 a 32 euros).

La madrileña Ana Belén nos sorprende con 'Vida', un álbum con temas inéditos y lleno de la frescura que le caracteriza. La cita será el sábado 28, y las entradas rondan desde los 22 hasta los 70 euros.

Aunque, como era previsible, agotaron todos los asientos en poco tiempo, el Duo Dinámico vuelve al Cervantes el 15 de septiembre para celebrar su 60 aniversario. 60 años llevando su música a cualquier rincón del mundo hasta hacer de algunos de sus temas himnos imperecederos.

Un paseo hasta Nerja

No nos olvidamos del festival playero que despide el verano a lo grade, como se debe. El Chanquete Wold Music tiene en su cartel nombres del panorama nacional musical de escándalo; desde Macaco hasta el Canijo de Jerez, pasando por Mala Rodríguez o Miguel Campello, se suman al 'adiós' de la estación estival en un paraje singular: en la playa El Playazo de Nerja. Será el próximo sábado 14 de septiembre, y la entrada tiene un coste de 29 euros. También hay camping para los más atrevidos y, aunque el festival sólo tiene un día de duración, se pueden comprar dos noches.