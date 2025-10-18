Mónica Naranjo: «Tengo recuerdos especiales de mi niñez en Málaga»

Mónica Naranjo regresará a Málaga el próximo 1 de noviembre, donde presentará su gira 'Greatest Hits Tour' en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres. Lo ... hará como parte de una celebración que resume más de tres décadas de carrera artística, una trayectoria marcada por la pasión, la entrega escénica y una voz que ha trascendido generaciones.

«Esta gira era necesaria porque yo creo que los logros en la vida, las cosas que han salido bien, hay que festejarlas», explica la artista. La gira ha sido un éxito rotundo en América, con más de 50.000 entradas vendidas y llenos en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Los Ángeles o Chicago. Mónica Naranjo interpreta sus grandes éxitos con los arreglos originales que marcaron a generaciones.

Málaga no será una parada más en el recorrido. La ciudad tiene un peso emocional y simbólico para la artista: «Los recuerdos especiales son con mi niñez, cuando iba a veranear. Porque tengo parte de mi familia que es de allí. Estuvimos veraneando en casa de unos tíos y recuerdo cosas muy bonitas».

Este regreso coincide con un momento vital que ella misma define como pleno. La gira está diseñada como un viaje emocional en el que cada canción representa una etapa clave de su vida artística. «Todas han tenido un momento vital e importante en mi vida, a la hora de componerlas y escribirlas», afirma. Lo más complicado para la cantante ha sido elegir las canciones que va a cantar: «Lo más arduo de esta gira ha sido escoger el repertorio para cada país. Lo que funciona en México no funciona en España, lo que funciona en América tampoco. Son mercados y momentos vitales muy diferentes».

«Me sigue sorprendiendo que después de 30 años haya más público que se sume y que las canciones sigan llegando»

Después de más de una década sin hacer gira por Estados Unidos, la vuelta al escenario americano le ofreció una sensación inesperada: «Fue como si no hubiera pasado el tiempo. Obviamente había pasado. Cuando llegué, dije: 'Dios mío, parece que fue ayer'. Tuve como una especie de flashback, pero actual».

La respuesta del público sigue emocionándola: «Me sigue sorprendiendo que después de 30 años haya más público que se haya sumado, y que las canciones lleguen de la misma manera. Y a veces también pienso que si la música de hace 20 o 30 años llega a la generación actual, es porque tampoco hemos cambiado tanto».

Un parón tras la gira

Este tour también marca una pausa. Será el último en un tiempo, un paréntesis necesario para explorar otros caminos: «Creo que es un buen momento para decir: 'nos paramos aquí con una gran celebración'. No tengo fecha para volver porque necesito hacer otras cosas que tengo pendientes y que estar de gira no nos deja. Estar de gira es estar de gira y estar de nada más».

La idea de seguir componiendo permanece viva para Mónica Naranjo: «Mientras haya ilusión y curiosidad, el camino sigue abierto para seguir construyendo. Yo siempre digo que el mejor disco está por componer y la mejor canción también».

Su deber con el público va más allá de lo musical: «Mi responsabilidad es que el público se vaya con la vibra. Que tenga dos años de buena vibra y que tenga energía para lo que pase en la vida». A lo largo de estas tres décadas, su mirada sobre el pasado también ha evolucionado: «Conforme vas madurando, vas sanando. Te das cuenta de que todo pasa. Lo que antes era algo muy importante, ahora deja de serlo tanto. Descubres con los años que existe una gran gama de grises, y que es mejor reflejarse en ellos que ser tan radical».

Treinta años después de comenzar su carrera a los 17, Mónica Naranjo se permite un mensaje a aquella adolescente que soñaba con los escenarios: «Que todo tiene que pasar. Todo lo que pasa conviene. Que confíe en la vida, que confíe en Dios. Que abrace la fe. Que todo siempre es por algo. Siempre te cierran una puerta, pero la vida te abre un portón».

En noviembre, Málaga será el escenario de esa celebración. No será una simple actuación, sino una una fiesta compartida y un reencuentro con la memoria musical de la artista. Por los 30 años de canciones de Mónica Naranjo y las que aún quedan por cantar.