El dúo Mëstiza precalienta en diciembre el Gran Premio de España de Fórmula 1 que llegará el año que viene. Fever

Mëstiza precalienta el Gran Premio de España de la Fórmula 1

La Warm Up Party, que abrirán Argia y Claudia León, tendrá lugar el 12 de diciembre a las 20:00 horas en Las Ventas

R. C.

Martes, 25 de noviembre 2025, 09:51

Madrid se prepara ya para acoger el Gran Premio de España de Fórmula 1. La cita, que se disputará en la capital española del 11 ... al 13 de septiembre de 2026, tendrá en la agenda navideña una primera incursión de corte más festivo con la Warm Up Party que protagonizará el dúo Mëstiza. Será el 12 de diciembre, en Las Ventas, cuando los valores de modernidad e identidad española del Gran Premio de España de Fórmula 1 se fusionen con el folklore flamenco y la música electrónica de estas dos djs españolas.

