Locura por ver a Jennifer López en Málaga Jennifer López, durante su actuación en Santiago de Chile dentro de su gira mundial 'Dance Again' en 2012. / AFP La cantante vende 10.000 entradas en cinco horas para su concierto en Fuengirola. Las webs de reventa de tickets ya funcionaban ayer a destajo con precios que superaban el valor original en más de un 600% IVÁN GELIBTER y PABLLO ZORRILLA Martes, 16 julio 2019, 00:33

Málaga tiene ganas de Jennifer López. Esa es la primera conclusión a la que uno podía llegar ayer por la tarde si tenía la suerte de entrar en la página web que vendía las entradas para el concierto de la cantante en Fuengirola este 8 de agosto. Los tickets volaban sin medida; miles de personas se daban cita frente al ordenador para poder comprarlos antes de que se agotasen, lo que lleva a una segunda conclusión: que la locura por JLo no es solo una cuestión local, y que el concierto más relevante de este verano en Málaga atraerá a público de todos los rincones de este país.

Al cierre de esta edición (y en tan solo cinco horas) ya se habían vendido más de 10.000 entradas de un total de 12.000 que permite el aforo de este recital. Los accesos al 'frontstage' (las primeras filas), agotados. Los tickets de entrada general de pista, agotados. Por acabarse, se terminaron las entradas dedicadas a personas con movilidad reducida. A última hora de anoche apenas quedaba a la venta butacas de la grada, pero en todos los casos eran en las zonas más altas y en los laterales. Eso sí, el precio de estas últimas (unos 150 euros) no serán un impedimento para se agoten por completo a lo largo del día de hoy.

Con este 'sold out' ya conseguido a la práctica, la reventa para este concierto es ya un hecho. Las dificultades para entrar en la web (con esperas incluso de una hora) hicieron saltar a las páginas de reventa de manera simultánea precios desorbitados para ver y disfrutar de JLo. En concreto, en la web Stubhub.com aparecían entradas generales de pista con precios que oscilaban entre los 200 y los 400 euros, cuando el valor original de venta de la primera fase era de 65.

JLo cumple 50 años el 24 de julio, por lo que este concierto será su celebración

Las esperas para poder acceder a la web fueron hasta de una hora al estar colapsada

El 'hype' generado por este concierto no sorprende a nadie. Siete años han pasado ya desde su última actuación en España; y nunca antes se había subido a un escenario en Málaga. Marenostrum Fuengirola se ha apuntado un nuevo tanto en la agenda del verano con la visita de la reina latina del pop y la música urban, consolidándose así como un gran referente nacional tras las visitas de Bob Dylan y Rod Stewart, entre otros.

Precisamente, uno de los grandes atractivos de este recital es que Jennifer López celebrará frente al Castillo Sohail en su cincuenta cumpleaños (cumple el 24 de julio) con un concierto especial acompañada de su familia y en el que se anuncian «sorpresas».

La espinita de NYC

Será un show con la potencia de las producciones internacionales, «con un despliegue sin precedentes de escenografía, vestuario y coreografías para dar vida a sus clásicos y sus éxitos más recientes», informaron desde la organización cuando anunciaron el evento musical.

El espectáculo llega tras el percance en el Madison Square Garden, en Nueva York, en el que tuvo que suspender su concierto tras sus primeros 20 minutos de espectáculo debido a un apagón que afectó durante varias horas del pasado sábado a Manhattan. La cantante publicó un video en Twitter para disculparse y anunciar el aplazamiento del espectáculo, que finalmente se celebró esta pasada noche.

A pesar de las posibles sorpresas que puedan surgir, algunas cosas sí se van sabiendo del recital de Fuengirola. En sus conciertos destaca la profesionalidad y «mucho corazón». Así lo relata en el documental 'It's My Party Tour Diary: Volume One' que la artista sube en su propio canal de Youtube en el que relata todo lo que hay detrás del escenario. Cuenta incluso accidentes sufridos como una herida en la cara con el micrófono durante su 'performance' o una fuerte congestión que la incomodó durante algunos conciertos.

Sobre esta gira en concreto, los críticos han resaltado su actuación en Texas (EE UU), en la que rindió tributo a la fallecida artista Selena Quintanilla Pérez –quien fue asesinada en 1995– con la canción 'Si una vez'. Otro hito en su gira fue la actuación junto a su hija, que vestida igual que López, realizaron un dueto; un hecho que podría repetirse en la Costa del Sol.

La gira 'It's My Party: The Live Celebration' está llena de luces LED y bailes con trajes coloridos; la salsa, la purpurina y los bailes llenos de pasión llenarán el escenario. Pero, sobre todo, su cumpleaños es el gran tema de la noche.

El diseñador de producción Cory Fitzgerald y el diseñador de iluminación Alex Reardon de Silent House tuvieron como concepto los globos para el espectáculo. Se pudo ver en algún concierto una araña de vidrio en el cual López estuvo suspendida en un anillo. Y como toda fiesta de cumpleaños que se precie no falta un gran pastel; que en este caso –y lejos de ser una simple tarta de chocolate– es una estructura de tres niveles que se eleva y deja a la artista en el escenario. Esto no hace sino sumar aún más expectación a un concierto que se quedará en el recuerdo de los grandes recitales de la historia que la provincia de Málaga ha acogido. Las posibilidades son muy reducidas, pero si ha madrugado aún está a tiempo de comprar la última entrada y formar parte de él.