Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Leiva, durante su concierto en el Marenostrum de Fuengirola. Marenostrum Fuengirola

Leiva en Fuengirola: Una misa musical que acerca a los espectadores al cielo

El cantante madrileño hace parada en el Marenostrum con su Tour Gigante y deleita al público con un repaso por toda su discografía en 22 canciones

Adri Revilla

Domingo, 24 de agosto 2025, 15:13

Tal vez muchas personas han experimentado la decepción al ver a su cantante favorito, dándose cuenta de que la música que escuchan en su casa ... no es la misma que en directo, no se siente de la misma forma. Nada de eso pasó con Leiva. El concierto, celebrado en el Marenostrum de Fuengirola, no fue un show, fue una misa con tono musical con la que los espectadores vieron muy de cerca el cielo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven fallecido y dos detenidos tras un apuñalamiento en la Alameda de Capuchinos
  2. 2 Rescatan en la costa de Vélez-Málaga a un buceador que llevaba dos días a la deriva
  3. 3 Llega la dana a Andalucía: posibilidad de tormentas desde esta tarde de domingo
  4. 4 Fallece un ciclista malagueño de 17 años tras una caída múltiple en una competición en Soria
  5. 5

    El PSOE, los independientes y un edil del PP presentan una moción de censura contra el alcalde popular de Benalauría
  6. 6 Sobresalto en Torremolinos: arden siete pubs y un supermercado de madrugada
  7. 7 Hospitalizado un policía local fuera de servicio tras recibir una paliza durante el robo de un móvil en Málaga
  8. 8 Detenido por supuestos tocamientos a una mujer en una caseta en la Feria de Málaga
  9. 9 Condenan a Zara a pagar casi 100.000 euros a una empleada despedida por sustraer prendas de la tienda
  10. 10 Muere un vecino de Periana mientras practicaba parapente en Loja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Leiva en Fuengirola: Una misa musical que acerca a los espectadores al cielo

Leiva en Fuengirola: Una misa musical que acerca a los espectadores al cielo