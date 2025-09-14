Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
La cantante italiana, Laura Pausini. D.MOORE AGENCY

Laura Pausini

Cantante
«Es muy importante que quienes me rodean me digan la verdad»

La artista presenta nuevo trabajo y anuncia el inicio de su gira mundial en España: «Ver a las personas en los conciertos me flipa»

Rosa Palo

Rosa Palo

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:08

Yo soy delante de este micrófono como soy delante de mi hija cuando hace la tarea en casa», afirma Laura Pausini. Probablemente sea cierto: locuaz, ... simpática y de una naturalidad apabullante («coño, esa palabra nunca me sale», dice cuando no encuentra un término en español), Pausini, aunque aparezca vestida como la estrella que es, sigue transmitiendo la misma autenticidad que la chica de dieciocho años que ganó San Remo enfundada en una chaqueta y un pantalón. Con una carrera repleta de éxitos, presenta un adelanto de su nuevo disco, 'Yo canto 2', y anuncia una gira mundial que comenzará por primera vez en España en marzo de 2026 para acabar a finales de 2027 tras pasar por Latinoamérica, EE UU y Europa. Por cierto, la palabra que buscaba Pausini era «conformarse». Justo lo que nunca hace.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional deja más de un millón de euros en Málaga
  2. 2 Multa y alejamiento por publicar una foto íntima de su expareja en Facebook durante cuatro minutos
  3. 3 Controlado el incendio forestal de Alcaucín, el segundo en cuatro días
  4. 4 Málaga estrena obispo: José Antonio Satué abre un nuevo rumbo para la diócesis
  5. 5 Málaga premia a la sociedad civil que sostiene el desarrollo de la ciudad
  6. 6

    El Colegio de Médicos de Málaga propone prohibir el acceso a centros sanitarios a los agresores
  7. 7 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  8. 8

    Las playas de Torremolinos mantienen un agua «excelente», a pesar de la basura recogida
  9. 9

    Mari Paz Fernández, alcaldesa de Ronda, responde a la Fiscalía: «El escrito está lleno de errores»
  10. 10 De Catalá a Satué: tres claves para entender el relevo en la diócesis de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «Es muy importante que quienes me rodean me digan la verdad»

«Es muy importante que quienes me rodean me digan la verdad»