Guitarricadelafuente, de la PlayStation a la cantera de Starlite

La noche de este jueves, en el festival Starlite de Marbella, el público acudía esperando una velada de recogimiento musical. Imaginábamos poder escuchar el crujido ... de la montaña que abraza la cantera entre las pausas de los acordes sosegados del músico levantino con alma aragonesa. Sin embargo, apenas pasadas las diez de la noche, Álvaro Lafuente irrumpió en el escenario y desmontó cualquier idea preconcebida: abrió su actuación con Full Time Papi, uno de los himnos de su último trabajo, una canción que normalmente coronaría un concierto y que, aquí, marcó desde el inicio el pulso de la noche. El público, entre sorprendido y agradecido, comprendió al instante que ya no estaba ante el mismo artista que llenó el Teatro Cervantes hace tres años.

Apareció vestido como un paladín moderno salido de Juego de Tronos: rizos de príncipe sideral y unas chanclas a la moda que, varias canciones después, desaparecerían para chapotear en el agua que él mismo arrojó al escenario. Respaldado por una banda compacta y una puesta en escena cuidada hasta el detalle —incluido un potro de cuero con anillas en alusión al título de su segundo álbum, Spanish Leather—, desplegó una presencia escénica arrolladora. Se ha convertido en un coloso capaz de moldear la energía a su antojo, nuestro particular Timothée Chalamet en lo alto de la duna, seduciendo al gusano alfa con su folk poético.

En un concierto en el que apenas se usaron los asientos, el músico fue relatando su evolución: desde el debut inspirado en las vivencias en el pueblo turolense de su abuela materna, hasta este Spanish Leather que reafirma su estilo y lo proyecta hacia nuevos horizontes. Partiendo del folk español y latinoamericano, no se limita a replicar la tradición, sino que la transforma, generando un diálogo entre lo familiar y lo inesperado. Un viaje de juventud a la madurez: el chaval que sale del pueblo para descubrir el mundo, reinterpretando el pasado sin nostalgia y abrazando la complejidad de la vida moderna.

Ampliar Starlite

Sonaron casi todas las imprescindibles: Babieca, Futuros Amantes, El Conticinio. Se arrodilló para cantar Poses, continuó con Caballito y Pipe Dream, y se sentó al teclado para Puerta del Sol. Hubo un momento álgido con Mataleón, seguido de ABC. En Port Pelegrí, el potro de anillas fue desvelado, protagonizando una escena de sensualidad con el músico retozando sobre él mientras cantaba In my Room de Troye Sivan. Ya descalzo, interpretó Mil y una noche subido al potro, y después, desde su particular silla desestructurada, Agua y Mezcal, levantándose para remojar el escenario. Con Quien encendió la luz, el público entero estaba ya en pie, y Quién teme a la máquina empezó contenida con Guitarrica oculto tras la pantalla, para acabar con él solo en el escenario. Llegó la intimista Sixtinaim y, como despedida, una de las canciones que lo lanzaron: Guantanamera, coreada bajo la luna, casi llena. Incluso hubo un guiño a los «heavies de Gran Vía» con su Sonata núm. 9. El celebrado bis fue para Tramuntana.

Fueron casi dos horas de música con un aforo importante y básicamente nacional —ni siquiera Victoria Federica quiso perdérselo—. Un recital que confirmó la imparable proyección de quien empezó cantando con un micro de PlayStation en redes sociales y hoy firma la banda sonora de la campaña de Apple para los AirPods 4 con El Conticinio, en el anuncio Someday dirigido por Spike Jonze y protagonizado por Pedro Pascal. Su salto al cine también está en marcha: debutará en La bola negra, la nueva película de Los Javis inspirada en un texto inacabado de Federico García Lorca y en La piedra oscura de Alberto Conejero, compartiendo cartel con Penélope Cruz en un papel escrito a su medida.

El cierre de la noche fue un homenaje a Bob Dylan: con las luces encendidas, sonó Boots of Spanish Leather. Un final mágico para una noche que fue tan bonita que parecía de verdad.