Guitarricadelafuente, de la PlayStation a la cantera de Starlite

El artista presentó su álbum 'Spanish Leather' en el festival marbellí

Sandra Pedraja

Viernes, 8 de agosto 2025, 13:06

La noche de este jueves, en el festival Starlite de Marbella, el público acudía esperando una velada de recogimiento musical. Imaginábamos poder escuchar el crujido ... de la montaña que abraza la cantera entre las pausas de los acordes sosegados del músico levantino con alma aragonesa. Sin embargo, apenas pasadas las diez de la noche, Álvaro Lafuente irrumpió en el escenario y desmontó cualquier idea preconcebida: abrió su actuación con Full Time Papi, uno de los himnos de su último trabajo, una canción que normalmente coronaría un concierto y que, aquí, marcó desde el inicio el pulso de la noche. El público, entre sorprendido y agradecido, comprendió al instante que ya no estaba ante el mismo artista que llenó el Teatro Cervantes hace tres años.

