Gregorio Moya (izq), junto al guitarrista Paco Cortés (dcha), durante su actuación en la final del Cante de las Minas. J.M. Villalgordo / AGM

Gregorio Moya se lleva la 'Lámpara Minera' del Cante de las Minas a Ciudad Real

Los premios de baile se van para Cádiz: El trofeo 'Desplante' en las manos de Salomé Ramírez Almagro y el segundo con José María Viñas Coca

L. V.

Domingo, 10 de agosto 2025, 10:30

El manchego Gregorio Moya Lara 'Gregorio Moya' se ha alzado con la 'Lámpara Minera' de la 64ª edición del Festival Internacional del Cante de las ... Minas. El cantaor, natural de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), ha conquistado tanto al jurado como al público, acompañado de su guitarrista Paco Cortés.

