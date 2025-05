El Galaxy Sound cierra su cartel: estos son los artistas

Cristina Pinto Lunes, 12 de mayo 2025, 17:11 | Actualizado 17:16h. Comenta Compartir

Estaba previsto un artista más y así ha sido. El Galaxy Sound confirma hoy la última incorporación de su cartel, que se suma a los ya anunciados Mando Diao, Álvaro de Luna, La La Love You, Marlena, Niña Polaca, Hey Kid, Les Castizos, Anadie, Marta Beltrán, Mateo Eraná y Fascinado Club con Isaac Corrales. El nuevo nombre que cierra el festival malagueño es Alizzz, compositor que ha colaborado con artistas como C Tangana y Becky G en la canción 'Booty' y que acompañó a 'Pucho' y Rosalía desde sus inicios. También compartió canción con Amaia el pasado 2021, 'El Encuentro'. Nominado a seis Latin Grammy por el disco que hizo con C Tangana, 'El Madrileño', aterrizará en Málaga este verano con la segunda edición del Galaxy Sound, que se celebra el fin de semana del 20 y 21 de junio.

El recinto cambia esta temporada. Si bien el año pasado fue el Auditorio Cortijo Municipal de Torres, este año cambian su ubicación a Málaga Forum (antiguo Autocine). Allí, además de las bandas, hay sesiones de Dj con Les Castizos, Isaac Corrales y Dj Felipe, que serán los encargados de poner el broche de oro en las noches del viernes y sábado. «Tenemos un cartel diverso para todos los gustos, sin etiquetas ni limitaciones de género», defienden desde la organización del festival.

El tardeo, la nueva incorporación

La gran novedad de este año es la incorporación del concepto 'tardeo' en el Galaxy Sound. Lo hacen de la mano de dos fiestas ya consolidadas en la ciudad: Copacabana y Malagueo, que pondrán la nota indie y divertida como previa perfecta a los conciertos. Las entradas están disponibles «en promoción especial», según informan desde el festival: «Hay pocos festivales en Málaga que tengan este precio por los dos días completos», señalan. Los abonos están disponibles en la página de Enterticket por 41,95€ (gastos incluidos); las entradas de días sueltos tienen un precio de 34,95€.

El público tendrá la oportunidad de disfrutar pop, indie y rock tanto nacional como internacional. La banda sueca Mando Diao, con once discos, encabeza el cartel y hará vibrar al público en directo con los temas ‘Dance with somebody’ o ‘Gloria’. El pop español de Álvaro de Luna es indudable que será uno de los más aclamados del festival con éxitos como ‘Todo contigo’ o ‘Juramento de sal’ con más de dos millones de oyentes mensuales en Spotify; el dúo de Marlena, uno d los más destacados de España con canciones como ‘Me sabe mal’, con la que obtuvieron el triple disco platino; con La La Love You, nadie duda que no se dejará de saltar con los grandes himnos de la música indie del momento como ‘El fin del mundo’.

