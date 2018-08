Oh, See!, un festival malagueño para indies con canas Un niño en el festival granadino En Órbita, el hermano mayor del evento malagueño. / ALFREDO AGUILAR La organización pone sus miras en el público familiar y apuesta por Los Planetas, Iván Ferreiro, Sidonie, La Casa Azul y Coque Malla el 15 de septiembre en el Auditorio REGINA SOTORRÍO Lunes, 6 agosto 2018, 01:00

El cartel es toda una declaración de intenciones. Los Planetas acaban de cumplir 25 años como una de las bandas de referencia de la escena independiente. La carrera de Iván Ferreiro se remonta a los 90 cuando su voz identificaba a Los Piratas. Por entonces, Coque Malla llevaba ya unos años al frente de Los Ronaldos. Casi al mismo tiempo que él iniciaba su aventura en solitario, irrumpían en los escenarios Sidonie y La Casa Azul. Y de eso hace ya dos décadas. No son unos niños y su público, tampoco. El Oh, See!, el único festival de música que se celebra este verano en la capital, pone sus miras en un público maduro y familiar en su primera edición. «Para indies con canas», bromea Carlos Díaz, de la Máquina de Escribir, responsable de la dirección artística de la cita que se celebra en el Auditorio Municipal el 15 de septiembre. Y el reclamo funciona: a falta de mes y medio, ya se han vendido más del 60% de las entradas (unas 3.500).

«Teníamos claro desde el principio que queríamos que fuese un festival familiar. Un lugar al que puedas venir con tu grupo de amigos siendo un veinteañero pero también si tienes niños y que ambas partes, padres e hijos, pudieran divertirse», argumenta Carlos Díaz. El Oh,See! se señala así como un evento 'family friendly', un concepto que va más allá de permitir la entrada a menores. Aquí los niños viven su propio festival desde una posición privilegiada, en un espacio reservado para ellos en lo más alto del Auditorio.

Es la zona Oh, Kids!, carpas donde los pequeños de entre 4 y 12 años participarán en talleres, harán actividades y se encontrarán con algunos de los artistas en cartel. «Para ellos también es una experiencia», apunta Díaz. Lo saben porque ya lo han probado. El Oh, See! es el hermano menor de En Órbita, un festival que ha cumplido ya tres ediciones en Granada con la misma filosofía.

Con monitores especializados, los niños jugarán con instrumentos musicales, aprenderán a componer canciones, harán de reporteros y hasta grabarán un pequeño vídeo musical. Todo desde las 16.00 hasta las 00.00 horas, mientras los adultos saltan frente al escenario principal. «Queremos abrir un debate en las casas y que al día siguiente padres y niños compitan por quién se lo ha pasado mejor», apunta Díaz.

Las entradas Oh, Kids! tienen un precio de 25 euros más gastos (merienda y cena incluidas). Las madres y padres que no opten por esta fórmula pueden adquirir una localidad para niños de 12 a 16 años por 15 euros más gastos. Los menores de 12 años tienen acceso gratuito.

El reto ahora es transformar el Auditorio Municipal, diseñado para ofrecer un concierto puntual, en un recinto apto para pasar un día entero en familia escuchando música. «Nos queda un trabajo de producción bastante potente para dejarlo como queremos que esté», cuenta el responsable de la dirección artística del evento. El concepto es el de un «festival 'delicatessen'», tranquilo, en el que público pueda moverse fácilmente por diferentes espacios –para comer, descansar...– y con un aforo limitado. De hecho, aunque la capacidad del Auditorio es mayor, la organización solo ha sacado a la venta 6.500 entradas.

Habrá dos escenarios que se irán alternando: cuando uno acaba comienza el otro. De esta manera, el espectador podrá ver todos los conciertos sin tener que elegir. Los cabezas de cartel actuarán en el principal (Escenario Cervezas Alhambra), mientras que el secundario se consagra al talento malagueño (EscenarioMondosonoro).

Falta mes y medio, pero la buena respuesta del público ha sorprendido a los organizadores. Tanto es así que la segunda edición está prácticamente garantizada. «Ya estamos empezando con la contratación del año siguiente», avanzan.