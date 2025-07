El festival de blues de Antequera rejuvenece al cumplir 35 ediciones

Todo está preparado para que el blues ponga color a la fachada del siglo XVI de Santa María en el 'Antequera Blues Festival' como marca ... la tradición desde hace 35 ediciones. Pero este año tiene algo más que especial: no serán los amigos de Cambayá Récord los que lo organicen, ya que Antonio Blanco y Antonio Navarro se jubilaron el pasado año. Han dado el testigo a MLMA Storm, una productora también antequerana en la que Ángel Peralta asume el reto: «Para nosotros, esto es una gran oportunidad».

Así, este viernes 25 y sábado 26 de julio, desde las 22.30 horas, la música blues llenará la Plaza de los Escribanos. «Somos un grupo de cuatro amigos que llevábamos muchos años haciendo eventos. Cada vez los hacíamos un poquito más profesionales. Y al final, pues entre la ilusión y el ver que no se nos daban mal estas cosillas, pues decidimos juntar los cuatro fuerza y energía».

Saben la responsabilidad: «Tenemos mucho respeto, sabemos que tiene muchos años de trayectoria, muchos años de trabajo muy bien hecho y tenemos ahí un listón muy alto al que intentar alcanzar». Sigue soñando con el día que le dieron la oportunidad. «Fue un súper subidón». Además, Ángel conocía a los de Cambayá. «Que ellos nos viesen como acordes óptimos para continuar su legado ya fue algo grandísimo». Pero necesitaban de una última llamada. «Cuando nos reunimos con el concejal José Medina Galeote fue una alegría total en la oficina».

Tras ser oficialmente los organizadores, lo primero que realizaron fue «reunirnos con Antonio Blanco y Antonio Navarro». Reconocen que «era imposible desarrollar este evento sin por lo menos tener sus consejos, sus palabras». Aprovecharon y también «mostrarles un poquito la idea que teníamos y encantados también de que ellos se hayan sentado con nosotros y nos hayan ayudado y nos hayan echado un cable». Tras los contactos llegaba el momento de la verdad, cómo organizar este certamen: «Yo agradezco mucho haber asistido tantísimos años, porque al final creo que tenemos un Festival de Blues que siempre ha desprendido como una magia muy especial».

El cartel del 2025

El festival va a seguir manteniendo la misma estructura que lleva teniendo los últimos años. «Vamos a empezar con 'Chino Swingslide', que probablemente sea el músico más maduro de todo el cartel». Representa la escena de blues de Barcelona con más de 20 años desarrollando su carrera. Argentino de nacimiento, «mezcla con tango, con folklore latino y con flamenco».

Cerrarán el viernes 'Anne and The Blues Diggers' de Mallorca. «Ellos traen una propuesta más blues rock, con un poquito más funky, una cosita más bailable, creo que es algo que hemos intentado hacer en las dos noches de blues, que siempre empecemos un poquito con un blues más clásico, con ritmos más cercanos al jazz, al rhythm and blues, y luego una segunda actuación un poco más movidita».

La segunda noche «comenzamos con 'María Carbonell Blues Mood', que son el premio a la Mejor Banda Emergente de Blues Nacional. «María Carbonell tiene un chorro de voz que te lleva, te teletransporta un poco a los años 40 ó 50 de la música negra estadounidense». Y cerrará 'José Insaciable', un músico madrileño «que puede llevar 30 años haciendo rock and roll y rock and roll clásico cantando en español, con toda esa influencia del country, del blues». Ésta es la apuesta de los cuatro conciertos para la nueva edición del 'Antequera Blues Festival» que empieza una nueva etapa.