Del Soho a la plaza de Toros: el fenómeno del tardeo ya no es sólo cosa de bares

«Siendo grupos que se pueden ver gratis en bares o chiringuitos, es muy gratificante que tanta gente haya querido pagar entrada para estar». Esa es una de las valoraciones que hace Carlos Medina Lucena, cantante de Los Electroduendes, una de las bandas del cartel del Tardeo Summer, el festival que el pasado sábado llenó el albero de la plaza de toros de La Malagueta. Repleto de buen rollo, buena música y más de 2.000 personas que quisieron estar en la primera edición de este evento que ha demostrado que las bandas locales de versiones no sólo llenan los bares de copas y música en directo en zonas conocidas como el Soho, sino que también son una apuesta a lo grande en lugares tan emblemáticos de la ciudad como la plaza de toros. Los Electroduendes, Sr. Mirinda, Alejados, Money Makers, 90 Roll y Dj Tony Logan fueron los encargados de poner patas arriba la pista.

En el Tardeo Summer, impulsado por SUR y Grupo Mundo con la colaboración de la Diputación de Málaga, se vivieron más de ocho horas de música en directo que también fueron solidarias, ya que parte de la recaudación está destinada a entidades de la provincia como Fundación Bisturí Solidario, del cirujano César Ramírez, y a Fundación Cudeca, destinada a dar asistencia de cuidados paliativos. «Nos hizo mucha ilusión presentar nuestra propuesta en la plaza de toros, un lugar donde se han celebrado grandes conciertos. Además, parte de nuestra gran satisfacción es haber conseguido a tanto público que ayude a recaudar dinero para dos buenas razones como son Bisturí Solidario y Cudeca», valora Álvaro moreno, vocalista de 90 Roll.

Éxitos de los 80 y 90 como 'One more time', 'Escuela de calor', 'A quién le importa' o 'No puedo vivir sin ti' resonaron con fuerza en La Malagueta. Desde arriba se podía ver que el público estaba totalmente involucrado en este tardeo a lo grande: «Tengo fotos con el albero totalmente lleno y gente muy motivada y animada, eso fue fantástico», detalla al recordar el festival Dj Tony Logan, que con sus sesiones provocó que la energía no decayera entre los cambios de grupo.

Ampliar Salvador Salas

El primer grupo de la tarde, Sr. Mirinda, quedó sorprendido «por los valientes que llegaron allí a las cinco de la tarde». Y es que los amantes del tardeo no quisieron perderse ni un minuto de este festival que duró hasta medianoche: «Me quedé casi hasta el final y la verdad es que, a pesar de que tocamos bastante por la ciudad, este festival tuvo mucho tirón; había caras conocidas, buen ambiente y mucha gente… El calor fue lo de menos», relata Adolfo Caimán, de Sr. Mirinda.

El rock del 'shubi-dubi' y el 'boggie-boggie' con Money Makers desató la locura para el público. También para los músicos. La vocalista de la banda Denice Daley asegura que durante su actuación «la gente huyó de la sombra para plantarse delante del escenario». Gafas de sol, manos arriba, vaso en mano y no importaba nada. Este festival ha marcado un antes y un después en el concepto del tardeo, tal y como dice José Manuel García, de Alejados, «en un sitio mítico de Málaga».