Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Escucha en exclusiva 'Eternos', el regreso de Georgina

Escucha en exclusiva 'Eternos', el regreso de Georgina

La cantante venezolana, afincada en Málaga, lanza el primer adelanto de su nuevo disco tras un tiempo desvinculada de la música para centrarse en la maternidad

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Martes, 7 de octubre 2025, 18:06

Comenta

Georgina está de vuelta. La cantante venezolana, afincada en Málaga, lanza el primer adelanto de su nuevo disco, 'Un día de esos', que verá la ... luz a principios del año que viene. 'Eternos' es su carta de presentación, una canción en la que reivindica su pasado roquero y celebra su presente como madre. En el videoclip que SUR lanza en exclusiva -desde este miércoles estará en sus redes-, Georgina combina vídeos personales de sus años de giras interminables y fiestas en Madrid, con escenas de ella comprando pañales y galletas para niños en un supermercado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en La Malagueta por agresión sexual a una menor a la que intentó rajarle la cara con unas tijeras
  2. 2 Adiós a los coches de caballo: algunos, «condenados al sacrificio»
  3. 3 Málaga prohíbe los coches de caballo como transporte turístico. ¿Estás de acuerdo con la medida?
  4. 4 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  5. 5 Increpa a una chica con insultos tránsfobos y su padre es detenido por golpearlo con una barra de hierro en Málaga
  6. 6 Voluntarios encuentran el primer nido de avispas velutinas en Málaga
  7. 7 La Escuela Oficial de Idiomas publica más de 2.300 vacantes en diez lenguas extranjeras
  8. 8 El aviso de un climatólogo: un bloqueo atmosférico dejará «lluvias intensas» en esta zona de Andalucía
  9. 9 Un tren de Málaga a Sevilla, obligado a hacer dos escalas por tener los baños rotos
  10. 10 Urbanismo de Málaga da un ultimatum a Urbania en los terrenos de Repsol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Escucha en exclusiva 'Eternos', el regreso de Georgina