Escucha en exclusiva 'Eternos', el regreso de Georgina

Georgina está de vuelta. La cantante venezolana, afincada en Málaga, lanza el primer adelanto de su nuevo disco, 'Un día de esos', que verá la ... luz a principios del año que viene. 'Eternos' es su carta de presentación, una canción en la que reivindica su pasado roquero y celebra su presente como madre. En el videoclip que SUR lanza en exclusiva -desde este miércoles estará en sus redes-, Georgina combina vídeos personales de sus años de giras interminables y fiestas en Madrid, con escenas de ella comprando pañales y galletas para niños en un supermercado.

Gestado en Benalmádena, donde reside desde poco antes de la pandemia, 'Eternos' es un honesto retrato de su realidad. «Estoy bien, aunque en las redes no veas mi diario, ya no quedemos como antes por el barrio y no parezca la misma que cerraba los garitos», comienza el tema. Una canción pegadiza que anticipa un disco lleno de verdad con el que Georgina vuelve a la música desde otra perspectiva, pero con la misma sensibilidad, tras un tiempo volcada en la maternidad.

De esta forma, con un toque de poesía y mucha sinceridad, lo explica ella misma en un 'reel' en el que avanza su vuelta: «El tiempo. Ese que cura, que enseña, pero nunca espera. A su paso deja una estela de vivencias, un saco lleno de recuerdos. Es el mismo tiempo que llevo queriendo llamarte mientras la vida me detenía para crear a un ser humano que ahora habla, baila, canta y me abraza más fuerte que un orangután. Y así fueron pasando los días, los meses, los años. El mismo tiempo que llevo soñando con volver. Y aquí estoy, de regreso, con la esperanza de haber llegado a tiempo para recordarte que hubo una época en la que sentíamos que lo teníamos todo, que éramos ricos de tiempo. Tan pero tan ricos que llegamos a sentirnos eternos».