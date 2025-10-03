Una docena de bandas malagueñas lanzan un vinilo para coleccionistas en homenaje a Sexy Sadie

Los músicos malagueños han decidido homenajear a la banda mallorquina Sexy Sadie con un disco colectivo en el que han participado una docena de bandas ... malagueñas versionando el álbum 'Lost & Found' en su 20º aniversario. Esta edición especial que nace en Málaga se presentó ayer en el ciclo cultural 'Found in Málaga' que se celebró en el centro cultural María Victoria Atencia con una jornada que fusionó una mesa redonda con productores, ingenieros, músicos y creadores gráficos que compartieron los secretos de la grabación. La velada culminó con el broche de oro de la actuación de Los Turistas con un pop inmersivo que creó un espacio hipnótico en este centro cultural malagueño.

El ciclo 'Found in Málaga' ha sido impulsado por el productor y músico Álvaro Moreno Sánchez, el diseñador Mateo García (Narita Estudio) y la Diputación de Málaga: «Este disco fue una banda sonora para muchos universitarios malagueños y, sin duda, un disco de referencia para la música pop nacional», defendió Álvaro Moreno durante el acto de ayer. Por su parte, Mateo García, de Narita Estudio, valoró la dimensión cultural que abarca el proyecto: «Si antes fueron 'malos tiempos para la lírica', hoy lo son para las humanidades. En este contexto parece casi una locura embarcarse en un proyecto de arte y artesanía colectiva, hecho a fuego lento. Aún así, lo hemos hecho por convicción y, sobre todo, por amor al arte», aseguró el diseñador.

Ampliar

Los protagonistas de este disco, que cuenta con una edición física en vinilo para coleccionistas (con diseño original de Narita Estudio), son Los Turistas, Bauer, Oh! Trikelians, Ballena, Scandinavia, Wasabi Cru, Polarnova, El País Musicano, María Esteban & Tyler Faraday, Rubio Americano, Gran Premio y La Cena. «Sin duda, este proyecto editado y abrazable quedará para la memoria cultural de Málaga. Representa y archiva el momento creativo que vive la ciudad y podrá ser consultado dentro de 100 años», subrayó el diseñador de Narita Fabián Suárez.

Este ciclo continuará el próximo 8 de noviembre con una jornada que incluirá la proyección del documental 'Naturalesa Morta' (2023); mesas redondas con figuras clave como Jaime G. Soriano (Sexy Sadie), Julio Ruiz, Nigel Walker o Carlos Galán (Subterfuge Records); además de actuaciones en directo de Bauer, Oh!, Trikelians!, y un acústico del mismo Jaime G. Soriano junto a otros artistas locales.

«Con 'Found in Málaga' la ciudad no sólo homenajea a una de las bandas más influyentes del indie nacional, sino que también afirma la vitalidad de su propia escena musical, consolidándose como punto de encuentro entre generaciones, disciplinas y territorios», valoran desde la organización.