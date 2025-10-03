Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Una docena de bandas malagueñas lanzan un vinilo para coleccionistas en homenaje a Sexy Sadie

El MVA acoge el ciclo cultural 'Found in Málaga' con la primera jornada del proyecto: mesa redonda, productores, músicos y creadores gráficos revelaron los secretos de la grabación

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Viernes, 3 de octubre 2025, 13:14

Comenta

Los músicos malagueños han decidido homenajear a la banda mallorquina Sexy Sadie con un disco colectivo en el que han participado una docena de bandas ... malagueñas versionando el álbum 'Lost & Found' en su 20º aniversario. Esta edición especial que nace en Málaga se presentó ayer en el ciclo cultural 'Found in Málaga' que se celebró en el centro cultural María Victoria Atencia con una jornada que fusionó una mesa redonda con productores, ingenieros, músicos y creadores gráficos que compartieron los secretos de la grabación. La velada culminó con el broche de oro de la actuación de Los Turistas con un pop inmersivo que creó un espacio hipnótico en este centro cultural malagueño.

