Estos son los días en los que se ponen a la venta las entradas para el 'Lux Tour' de Rosalía: cómo adquirirlas

Rosalía ha anunciado gira mundial por Europa, Norteamérica y Latinoamérica para presentar su último trabajo, 'Lux'. En España, por el momento, ha confirmado ocho fechas ... entre Madrid y Barcelona.

Concretamente, la catalana actuará en el Movistar Arena de Madrid el 30 de marzo de 2026 y el 1, 3 y 4 de abril del mismo año. Al Palau Sant Jordi de Barcelona llegará 13, 15, 17 y 18 de abril también.

Las entradas estarán disponibles a partir de este 11 de diciembre a las 10.00 horas en la web de Ticketmaster.es y LiveNation. La preventa será este 9 de diciembre a la misma hora, aunque ya solo podrán acceder los que formalizaron el registro previo que finalizó este 7 de diciembre.

Los horarios para la preventa (9 de diciembre)

Para los conciertos en Madrid (Movistar Arena)

Las entradas para el 30 de marzo y el 1 de abril de 2026 estarán disponibles a partir de las 10:00h.

Las entradas para el 3 y 4 de abril de 2026 se pondrán a la venta a las 11:00h.

Para los conciertos en Barcelona (Palau Sant Jordi)

Las entradas para el 13 y 15 de abril de 2026 saldrán a las 10:00h.

Las entradas para el 17 y 18 de abril de 2026 estarán disponibles a partir de las 11:00h.

Los horarios para la venta general (11 de diciembre)

A las 10:00h salen a la venta los siguientes 4 conciertos

30 de marzo de 2026 - Movistar Arena, Madrid

1 de abril de 2026 - Movistar Arena, Madrid

13 de abril de 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona

15 de abril de 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona

A las 11:00h salen a la venta estos otros 4 conciertos

3 de abril de 2026 - Movistar Arena, Madrid

4 de abril de 2026 - Movistar Arena, Madrid

17 de abril de 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona

18 de abril de 2026 - Palau Sant Jordi, Barcelona

Recorrido

'Lux Tour 2026' arrancará el 16 de marzo en Lyon (Francia) y pasará por ciudades europeas como París, Zúrich, Milán, Lisboa, Ámsterdam, Amberes, Colonia, Berlín y Londres. Posteriormente viajará a América y hará parada en las ciudades estadounidenses de Miami, Orlando, Boston, Nueva York, Chicago, Houston, Las Vegas, Los Ángeles, San Diego y Oakland. También dará un concierto en Toronto.

Posteriormente, Rosalía irá a Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y San Juan (Puerto Rico).