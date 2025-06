El Demoday de Interritmos presenta a los artistas «que algún día estarán en festivales»

Cristina Pinto Viernes, 13 de junio 2025, 17:48 Comenta Compartir

Era el momento. El día deseado para ellos, los artistas que desde febrero hasta junio han estado formándose para impulsar su proyecto musical de la mano del programa formativo de coworking 'Interritmos: Emprendimiento Musical', que cumple este año su cuarta edición en Málaga. Esta es una apuesta de la Fundación Paideia Galiza, la Fundación Paco de Lucía y la Escuela de Organización Industrial (EOI) de la mano del Mimma y con el apoyo de la Fundación Unicaja, cuyo centro cultural acogió la celebración del Demoday este viernes. Una jornada en la que se presentaron los 18 proyectos musicales de Andalucía que han desarrollado todo su potencial en el Mimma con tutorías y mentorías de profesionales destacados como Lucía Sánchez, Menta Legal, Kin Martínez, Esmerarte o Salomé Limón.

Los protagonistas subieron al escenario para explicar sus proyectos musicales. Ellos son Alpha Sky, Andrés Roldan, Consuma Intensidad, Damma, Diego Catena, Elena Sstrings, Enea Esea, Jaime Hortelano, Joana Romero, Jojobala, Luisa Arenas, Mapa, Marvinsito, Noelia Franco, Sara Martos, Siameses, Sike y Zanik. Y, como resaltó la presentadora del acto, la gestora cultural y CEO en Dotbeat, Patricia Hermida: «Atentos a estos artistas porque ahora mismo los vamos a conocer en primicia, pero en algún momento llegarán a los festivales y diremos: ¡Los conocí desde sus inicios!», resaltó.

«Con esto abrimos a los artistas a la sociedad. Pero esto de emprender en el arte no es sólo construir un proyecto, es alumbrar con sentido», destacó en la presentación el vicepresidente de la Fundación Paideia Galiza, Guillermo Vergara, que resaltó también la importancia de la colaboración público-privada para proyectos formativos como este. Este programa, gratuito para los artistas, está cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Esto es algo que valoró el director de proyectos de Políticas Públicas en la EOI, Fernando Garrido: «Nos sentimos muy afortunados. Cuando los proyectos son gratuitos es que el producto sois vosotros, los propios artistas. Aquí hay magia cuando se ven que proyectos comunes crecen de forma exponencial en un mismo momento vital».

Diferentes momentos de la jornada. Ñito Salas

La presentación de los proyectos musicales estuvo dividida en varios apartados que definen el proceso formativo de Interritmos: comunidad, resiliencia y evolución. Tras los vídeos que expusieron los artistas sobre sus trabajos, las palabras de ellos confirmaban la importancia de formaciones como esta: «He dejado la desconfianza y la soledad en el camino gracias a esta formación», aseguró Noelia Franco, artista malagueña que ha participado en Interritmos y que quiere seguir trabajando en mejorar su carrera musical, que comenzó a conocerse en 2018, tras su paso por Operación Triunfo.

Los artistas que han pasado por esta formación tienen desde 18 hasta 35 años y a través de las tutorías individuales y las actividades grupales han avanzado en las necesidades para desarrollar su proyecto. El requisito era residir en Andalucía, aunque el mismo vicepresidente de la Fundación Paideia Galiza, Guillermo Vergara, explicó que la gran mayoría son de Málaga: «Tenemos gente de la capital, del Rincón, de Vélez-Malaga, de diversos lugares de la provincia».

Arte heredado de Pepa Flores

Pero la jornada no sólo se basó en la presentación de los proyectos, sino que estuvo llena de talento con las actuaciones de la artista gallega Helena Egea, que fue alumna de la edición de 2023 del mismo programa en su edición en Galicia. También una entrevista a la cantante Celia Flores, hija de Pepa Flores (Marisol) y Antonio Gades, que con los 20 años de experiencia en la música animó a los artistas a ser constantes y pacientes en sus carreras. «Empecé con expectativas, miedos, incertidumbres... Creí en mi talento, pero eso es sólo una pieza de la ecuación. Me he sentido sola en temas como contratos o facturaciones. Esto no va de que te conozca todo el mundo, va de mantenerte en tu trabajo sin perder la ilusión. ¡Yo quiero estudiar la próxima con vosotros!», exclamó sonriente Celia Flores.

Por ahora, lo que sí que se puede confirmar, tal y como concretó Guillermo Vergara a SUR, es que se celebrará una quinta edición en Málaga.