Delaporte denuncia una agresión sexual contra su vocalista en un concierto en Madrid

El dúo exige «tolerancia cero» y reclama reforzar la seguridad en sus shows tras relatar lo ocurrido en sus redes sociales

Ion M. Taus

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:30

El dúo hispano-italiano Delaporte ha hecho pública una denuncia de la que fue víctima su vocalista, Sandra Delaporte, durante su actuación en Madrid el ... pasado viernes, como informan distintos medios.

  1. 1 Fallecen cuatro miembros de una misma familia por un escape de gas en Torrox
  2. 2 Detenido un profesor de Religión de Cártama por supuestos abusos a menores de corta edad
  4. 4 Conmoción en Torrox por la muerte de los Rabah, una familia «humilde y trabajadora»
  5. 5 Encuentran el cadáver de un hombre de 47 años dentro de un coche en un taller de Málaga: no hay indicios de criminalidad
  7. 7 La Junta adjudica las obras del tercer hospital de Málaga
    Las lluvias dejan hasta 15 litros durante la madrugada y mejoran las reservas en Málaga
  9. 9 Palodú triunfa en Michelin y se lleva su primera estrella
  10. 10 Una empresa despide a una trabajadora por faltar cuatro días sin justificación y acaba condenada a readmitirla o a indemnizarla con 8.300 euros

