Dani Rovira salta a la música electrónica por accidente 01:39 El tema toma frases de un monólogo de Dani Rovira en El Club de la Comedia. / Virginia M.Chico El dj sevillano Wade transforma frases del humorista en un tema fiestero y bailable que ha llevado por festivales de media España. Ahora recauda con él fondos para la Fundación Ochotumbao REGINA SOTORRÍO Miércoles, 21 agosto 2019, 15:56

Lo hizo como una broma para uno de sus bolos en Málaga: tomó prestadas frases de un monólogo de Dani Rovira y lo mezcló con sonidos tech house. Llamó al resultado 'Por ejemplo' y funcionó, pero no solo en Málaga. También en el Dreambeach Villaricos, en el Row Granada, en los Alamos Beach Festival, en Aquasella, en Sevilla, en Barbate, en Medusa Beach Club… Miles de personas en festivales y clubs de toda España han bailado este verano al ritmo del humorista malagueño con el tema del dj sevillano Wade. Tanto es así que lo que comenzó como una alianza accidental se ha formalizado en un 'single' que recaudará fondos para la Fundación Ochotumbao, creada por Rovira y Clara Lago.

«A cada uno, le gusta lo que le gusta. Para que me conozcáis un poquito más, os voy a decir las cosas que me gustan y las que no, por ejemplo». Es una frase del monólogo 'Los selfies le están jodiendo la vida al Tiranosaurio Rex' con el que el también actor provocó carcajadas en un programa de El Club de la Comedia en 2015. Y ahora es también el punto de partida de esta descarga de música electrónica, al que sigue un bombo profundo y contundente que da paso a la mezcla de Wade.

La música electrónica no destaca entre sus pasiones y jamás se hubiera imaginado ser protagonista de un tema discotequero, pero Rovira ha visto la oportunidad de convertir este éxito en un proyecto solidario. Vista la reacción del público en las pistas de baile, Wade y el humorista han decidido lanzar el tema como un single oficial a través del sello Be One Record. La recaudación íntegra de las ventas se donará la Fundación Ochotumbao, una iniciativa sin ánimo de lucro que trabaja por mejorar la vida de las personas más desfavorecidas, la conservación del medio ambiente y la defensa de los animales.

'Por ejemplo feat Dani Rovira' ya está en pre-venta y saldrá en todas las plataformas el 26 de agosto. Escucha un extracto del tema y accede a la pre-venta aquí