La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero en el 2003, en plena cresta de la ola. E. C.

Crecen los rumores del «anuncio inminente» de una gira de La Oreja de Van Gogh y Amaia Montero

A punto de cumplirse un año de la salida de Leire Martínez y con el grupo en silencio, el periodista Javi Hoyos ha asegurado que los conciertos se celebrarán «en la primavera de 2026»

Silvia Osorio

Sábado, 11 de octubre 2025, 18:40

Comenta

El 14 de octubre de 2024 se produjo un bombazo en el ámbito musical que nadie esperaba: la salida de Leire Martínez de La Oreja ... de Van Gogh. A punto de cumplirse un año, vuelve a sonar con fuerza el regreso de Amaia Montero a la banda donostiarra. El periodista Javi Hoyos ha asegurado este sábado que el anuncio de una gira entre el grupo y su primera vocalista es «inminente» y que los conciertos se celebrarán en la «primavera de 2026».

