Las 'Buenas Noches' de Quevedo conquistan Málaga con un Carpena rendido

Quevedo es de esos artistas que llenan un escenario con su sola presencia. Los sold out del sábado y el domingo en el Martín Carpena ... eran solo un anticipo de lo que estaba por venir: nadie quería perderse sus 'Buenas Noches Tour'. Con sus dos únicas fechas de Andalucía en Málaga, la ciudad se convirtió en testigo de un espectáculo que reafirmaba porqué es uno de los artistas del momento.

Las gradas se tiñeron de amarillo con camisetas de la UD Las Palmas, un guiño a la tierra del artista que hizo que se sintiera más cerca de casa. A las 21:05, las luces se apagaron y el público estalló. Quevedo apareció elegante, trajeado, consciente de que aquella era otra de esas noches grandes. Con su entrada triunfal arrancó con 'Kassandra', seguido de 'Duro' y 'Chapiadora.com', mientras sus bailarines llenaban el escenario 360 de movimiento. «A algunos los habré visto hace años en Torremolinos. Tenía muchas ganas de volver», comentó de manera cercana con el público malagueño.

El espectáculo se movió entre la energía y la nostalgia. '14 Febreros' se convirtió en declaración de amor, mientras 'Los días contados' con Rels B de fondo hizo cantar a todo el Carpena. Con 'Amaneció' cerró el primer tramo, dejando un breve paréntesis que permitió a todos respirar antes de que la magia siguiera desplegándose. Los visuales y la escenografía estaban cuidados al detalle, donde cada proyección se sincronizaba con el ritmo de Quevedo y sus bailarines.

Llegaron 'Por atrás' y 'Halo', bañadas por luces azules que envolvían el escenario. La pista y las gradas se movían al compás, y la sensación de espectáculo total crecía. El primer momento de intensidad emocional llegó con 'Piel de cordero': «Yo sé que hay mucha gente que me escucha desde hace mucho tiempo», dijo antes de interpretar uno de sus temas más míticos, recordando a quienes han acompañado su carrera desde el inicio.

La emotividad continuó con 'Ahora y siempre', en la que Quevedo recreó las orillas del mar de Canarias con sillas y una pantalla. Vestido con unas tirantas blancas y pantalones negros, sin dejar de moverse ni un segundo. «Esta es una canción muy personal, me hace acordarme de mis principios, de mi isla. Me hacéis sentir como en casa y os lo agradezco», dijo tras interpretar el tema, haciendo que la conexión con el público fuera casi tangible.

El show siguió con un repaso a su trayectoria y a su álbum 'Donde quiero estar': 'Dame', 'Sin señal', 'Playa del Inglés', 'Wanda', 'Vista al mar', 'Punto G' o 'Pero tú', canciones de su anterior disco que no pasan de moda entre sus fans. Todas fueron coreadas e incluso el artista pidió a los suyos que saltaran y disfrutaran del concierto al máximo.

El canario volvió a temas más actuales como 'Yo y tú', 'Soleao' o '7' para aumentar el ritmo del espectáculo en el escenario malagueño. Con 'Shibatto' la gente se dejó la voz en cada estrofa. Y la energía siguió aumentando con dos de los «temas favoritos» de Quevedo, ambos colaboraciones con Mora: 'Apa' y 'Lacone', que llenaron de buenas vibras el show.

Quevedo llenaba el escenario con su presencia, demostrando fuerza y carisma. Sus bailarines, vestidos de negro, se movían con precisión, elevando cada tema a un nivel superior. De nuevo, un pequeño parón con una intro especial para arrancar con el momento más íntimo del artista. Saltó esta vez al escenario con una chaqueta de brillos para sentarse en un escalón y abrir su corazón a Málaga con 'Que asco de todo'.

Siguió la fase emocional con el tema 'Noemú', interprentándolo con los ojos cerrados y rodeado de micrófonos. El concierto siguió a lo grande con 'Still Luvin'', donde subió a cantar de sorpresa el cantante malagueño Dellaossa. La complicidad entre artistas y público convirtió el momento en un recital único. Tras esto llegaron 'Iguales', 'Gran Vía' y 'Tuchat', preparándose para el clímax con 'Columbia', uno de sus grandes éxitos. Este tema puso en pie a todo el Carpena y desató cánticos interminables del público coreando el nombre del canario.

Finalmente llegó 'Buenas noches', el tema que da nombre al disco, con un barman en escena y luces cálidas envolviendo el recinto. Parecía el final, pero aún quedaba 'Mr. Moondial', su colaboración enérgica con Pitbull, y un mix con la sesión de Bizarrap acompañado de bengalas y fuego. Quevedo se movía sin descanso, desplegando toda su energía y dejando su esencia sobre el escenario malagueño.

El cierre llegó con un gesto simple y cargado de significado: «Buenas noches, Málaga.» Esa noche, quizás hasta las estrellas quedaron opacadas por el brillo de Quevedo sobre el escenario. Las luces se apagaron y el público estalló en aplausos. La emoción todavía flotaba en el Carpena mientras el artista se despedía tras regalar un concierto inolvidable.