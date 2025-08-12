Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sam Huddleston

Biznaga, el grito punk de una generación: «No podemos rendirnos al desencanto»

La banda, con la mitad de sus músicos malagueños, vuelve al Canela Party tras poner un pie en el mundo 'mainstream' con el premio a mejor álbum de rock de la Academia de la Música

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Martes, 12 de agosto 2025, 00:05

Es difícil «mantener el ánimo intacto», reconocen. Alquileres de minipisos que se llevan la mitad del sueldo, trabajos precarios para la juventud mejor preparada de ... la historia, dosis de benzodiazepinas para camuflar los problemas de salud mental y una ley del esfuerzo y la productividad mal entendida. La banda Biznaga, mitad malagueña –el nombre les delata– y mitad madrileña, vuelve a canalizar el cabreo y la rabia de una generación a golpe de batería, guitarras eléctricas y frases que caen como trallazos para retratar a una sociedad herida. Pero algo ha cambiado en ellos desde sus inicios hace ya más de una década. Hoy no son unos músicos en la resistencia: se han pasado a la defensa. «El desencanto es natural, pero no podemos rendirnos a él», asegura Jorge Navarro, letrista y bajo, la cuota malagueña del grupo junto a Álvaro García, a la voz y la guitarra. Completan el cuarteto Jorge 'Milky' Ballarín a la batería y Álvaro Casado 'Torete' también a la guitarra. Juntos volverán el jueves 21 de agosto al Canela Party de Torremolinos, el festival con más personalidad de la Costa del Sol.

