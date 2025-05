La biznaga y la dicha de vivir

Comenta Compartir

He recogido en Madrid, por lo que estoy más que agradecido, el Premio Talía de Honor a la Trayectoria Profesional, todo un honor, pero que ... tiene añadida una felicidad máxima porque 'Gypsy' ha sido triunfadora en esta gala, logrando los Premios Talia a Mejor Espectáculo de Teatro Musical, Mejor Actriz (Marta Ribera), Mejor Actor (Aarón Cobos) y Mejor Dirección Musical (Arturo Díez Boscovich). Una felicidad absoluta para todos, especialmente por el galardón que se me ha concedido, y me resulta imposible hacerlo sin nombrar al Teatro del Soho CaixaBank. El proyecto más querido de mi carrera.

Y quiero constatar: -Que somos una empresa privada sin ánimo de lucro que promueve, exhibe y produce un amplio espectro de las llamadas artes escénicas. -Que aunque no recibimos financiación pública, sí creemos estar realizando un servicio público. -Que entendemos las artes escénicas como un vehículo de cultura, educación y formación de ciudadanos libres no manipulables dotándolos del espíritu crítico que forma parte consustancial del hecho teatral. -Que creemos en la descentralización de la producción escénica otorgándole a la ciudad de Málaga, en este caso, un papel protagonista en este ámbito. Que en los 6 años de funcionamiento hemos llevado a cabo 6 producciones de teatro propias, tres coproducciones, la creación de una orquesta sinfónica, la grabación de 12 discos, numerosos programas de televisión entre los que incluiré la 35 edición de los premios Goya, casi cincuenta coloquios con alumnos de arte dramático, música y danza. -Que nos sentimos responsablemente orgullosos de la creación de un buen número de puestos de trabajo. -Que un escenario es un lugar muy pequeño donde ocurren cosas muy grandes. Refugio para la verdad -Que los teatros son en estos días, en los que las mentiras transitan de un lugar a otro sin ningún pudor, un refugio para la verdad, un lugar para muchas maneras de ver e interpretar la realidad, al tiempo que rinden tributo a una verdad única, objetiva e incuestionable que no es más que la capacidad de congregar a un grupo de personas que cuentan historias frente a otro grupo de personas que las siguen. Un ritual maravilloso, en el que podemos reír, llorar, emocionarnos o reflexionar unidos, y en el que no predomina la inteligencia artificial sino la inteligencia humana. Esa que hoy celebramos aquí. -Que si queremos conocernos a nivel individual y a nivel colectivo habremos de mirarnos en lo que hacen nuestras mujeres y hombres de arte en esta casa común llamada planeta tierra. En nuestros escritores, pintores, músicos, dramaturgos, cineastas. -Que aunque el mundo actual nos impone sentir, pensar y vivir a una velocidad absurda, el día sigue teniendo 24 horas, que nuestra existencia tiene dos fechas trascendentales, el día que nacemos y el día que morimos, que lo que hacemos entre estos dos momentos no debe estar basado en la velocidad sino en el análisis equilibrado, y en una distribución humana del tiempo que nos concedemos para profundizar en lo que sucede frente a nuestras narices, lo cual nos permitirá dejar algo detrás que merezca la pena. -Que debemos de enseñar a nuestros jóvenes que la atención y la paciencia frente a la obra de arte tiene premio. -Que los placeres inmediatos generan insatisfacción y frustración. -Que he querido hacer esta declaración atropellada, incurriendo en el pecado de sobrepasar el espacio que a mi persona se le ofrece con motivos de estos premios, para destacar la labor del equipo que dirijo, algunas de las ideas que lo impulsan y porque yo no soy yo, yo soy lo que hago, de la misma manera que soy toda la gente que viaja conmigo en esta aventura, la más hermosa de toda mi vida. Esta aventura que poco a poco me va ayudando a no menospreciar jamás el olor de la biznaga y la dicha de vivir. Y estas palabras son el artículo compuesto para SUR, para Málaga.

