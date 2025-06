Raule: «El año pasado tuve el bajón más grande de mi vida en la gira más grande de mi carrera»

El Covid fue una revolución para Raúl Rubiales 'Raule' (Jerez de la Frontera, 1984). Durante el confinamiento logró convertir en virales temas como 'La habitación ... roja' y su recorrido musical ha pasado de llenar chiringuitos a colgar el cartel de 'sold out' en plazas de toros y recintos de aforos de 9.000 personas. Comenzó en la música en 2005 y pasó por grupos como Radio Macandé antes de lanzarse con su carrera en solitario en 2015 fusionando el flamenco, el pop y el funk, un estilo que ha cautivado al público, identificado con sus letras. Este fin de semana, el sábado, llega a Selvatic Fest con su gira 'Dopamina', con singles como 'Ninfómano', dedicado a su mujer y con millones de visualizaciones en Spotify e Instagram. Pero el artista no para de crear y, justo antes de realizar esta entrevista con SUR, estaba en el estudio probando lo nuevo que vendrá.

-Estás grabando, con una gira a lo grande y con tu familia. Sobre todo, un niño pequeño, al que se le da mucha más atención...

-Mi pareja Alba, con la que llevo trece años, y mi hijo Javi, de tres añitos, me acompañan a casi todos los conciertos. Mi hijo ha echado los dientes en el escenario, él no quiere ni coches ni motos, quiere guitarra y piano; eso hace que cuando llega un concierto me sienta afortunado de poder compartirlo con él.

-Incluso canta contigo, ¿cierto?

-Es que, por ejemplo, el disco 'Zurdo' lo compuse con él. Por las mañanas él estaba jugando y yo en el sofá sentado componiendo. Se sabe todas las canciones, incluso si me equivoco en un arreglo me dice 'Papá, así no es' (ríe). Y me pregunta cosas de mi trabajo que ni mi madre ni mi padre se cuestionan.

-Tu hijo llegó justo en el momento cumbre de tu carrera.

-Eso es lo que peor llevo porque son tantas emociones a la vez que es complicado de administrar. El día que nació justo yo tenía un bolo y no pude cancelarlo por no incumplir contratos... Nació a las once y a las dos yo me estaba yendo para Almería a cantar... Pero estas cosas pasan así. Yo siento que he tenido muchísima suerte con mi familia, que me apoya en los días buenos y malos. Y eso es complicado de encontrar.

-Leí que decías que también todo esto ha pasado en un momento de madurez, que menos mal que no te había pasado con 20 años.

-Totalmente. Yo agradezco a la vida que esto me haya pasado con 35 años, con los pies en el suelo y después de llevar prácticamente veinte años en la música. Ahora estoy preparado para afrontar todo lo que me viene encima y sé que la música no es sólo tener muchos 'likes' en Instagram y que te vaya muy bien con tus canciones... Hay que trabajar mucho, pasar penurias en casa, hay muchas lágrimas porque no salen letras buenas; son momentos muy difíciles que cuando llegas está muy guay porque se disfruta, pero hasta llegar a ese momento se pasa canutas, ¿sabes?

-No sólo lo dices por la gestión del trabajo, sino porque también hubiese sido un Raúl más loco y joven, ¿no?

-Hombre, esto con veintipico años no hubiera sido lo mismo... Tenía muchos más pajaritos en la cabeza de los que tengo ahora. También me hubiese fijado más en lo que hace el resto y me hubiese comparado con mis compañeros... Ahora pienso mucho más las cosas y creo que el éxito que estamos teniendo tiene mucho que ver con eso, con la calma.

-¿Has sentido frustración o algún bajón en estos años?

-Por supuesto. De hecho, el año pasado tuve el bajón más grande que he tenido en mi vida con la gira más grande que he tenido en mi vida y con el mejor disco que he hecho en mi vida.

-¿Qué pasó?

-Tenía una ansiedad enorme porque yo venía de llenar un chiringuito con 150 personas y estaba metiendo hasta 7.000 y 9.000 de aforo y llenaba. Tenía el año pasado el concierto en Jerez de la Frontera, en mi tierra, donde yo antes no había vendido ni 20 tickets. Le dije a mi manager que ese concierto iba a ir mal y me dijo que sí, que confiara; pero le pedí que no me comentase nada de cómo iba la venta de entradas. El día antes del concierto me llamó y me dijo: «Hay que colgar el cartel de 'sold out', has llenado la plaza de toros de Jerez». Imagina ese momento... Me entró un frío por la espalda que no sé ni explicar, sólo quería ir a mi casa y estar con mi familia; me quedé prácticamente mudo de todos los nervios que había pasado. Me había dado un ataque de ansiedad.

-Fue la presión de un impacto positivo.

-Totalmente. De algo que llevaba buscando desde hace... Era como miedo a fallar a todas esas personas que habían confiado en mí. Pero al final fue al revés, un concierto increíble.

-¿Cómo has gestionado esa ansiedad?

-Este año lo llevo mucho mejor. Desde ahí trato con el psicólogo y le cuento todas las movidas que me pasan. Eso también hace que me sienta más equilibrado.

-Fue en 2005 cuando empezaste en la música. ¿Ha habido momentos en los que lo compaginabas con otro trabajo?

-Claro, he estado con mi padre de carpintero y, cómo no, ¿quién no ha puesto copas? Todo lo que había de trabajo lo pillaba, incluso de DJ, porque como la música era lo mío pues tenía que ganar algo para invertirlo en el estudio. Tenía 25 años y mis colegas buscaban dinero para pasar noches de fiesta; yo no, yo me guardaba toda la pasta para gastármela en un estudio de un colega que me lo cobraba más barato. Ha sido una aventura muy dura pero muy bonita al final porque mira, que te esté contando yo esto ahora es porque al final ha merecido la pena todo el esfuerzo.

-¿Quién es tu dopamina?

-Mi hijo, mi mujer, mis amigos... Ellos son los que consiguen sacar al Raúl que más me gusta. Que mi hijo debute en mis canciones, que quiera seguir los pasos de su padre, que mi familia me respete y ayude en todo momento, que mis colegas sigan siendo amigos y no unos aprovechados... Eso es un regalo de la vida que hay que saber aprovechar porque nunca se sabe hasta cuándo estará.