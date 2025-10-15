Ana Mena se defiende tras 'matar' a un chico en 'Lárgate': «Los hombres hacen canciones sexualizándonos todo el tiempo y las bailamos»

La malagueña Ana Mena se ha defendido ante las críticas hacia la letra de su nueva canción, 'Lárgate', en la que habla de matar a ... un chico que le ha hecho daño. «Los hombres hacen canciones sexualizando a las mujeres todo el tiempo y todos las bailamos en las discotecas», ha declarado.

«Nadie va a matar a nadie, pero hay que querer entender las cosas desde un punto artístico que es desde donde están hechas», ha enfatizado la artista en una entrevista con Europa Press. En la canción, la malagueña canta al desamor desde la rabia con estrofas como 'tengo diez mil maneras para matarte y así no verte' o 'si este amor me dejó una cicatriz, la tuya va a ser de muerte', por lo que ha recibido críticas en redes sociales.

'Lárgate' es el primer adelanto del nuevo disco en el que está trabajando, y se une a una larga lista de 'hits' como 'carita triste', 'Madrid City', 'A un paso de la luna'. Aparece después de un parón musical en el que la artista ha estado enfocada en «escribir muchas canciones y vivir un poco», como ha confesado.

En el videoclip de este single, la cantante aparece disparando a un reloj que marca las 12.00, una referencia a uno de sus temas más queridos por el público 'Las 12', y que simboliza un cambio de rumbo en su carrera musical, según ha confirmado la malagueña.

«Tenía muchas ganas de volver con algo nuevo y con algo que me representase mucho. Siempre voy a estar agradecidísima a mi etapa anterior y no considero que vaya a cambiar de identidad ni de estilo, pero sí es verdad que lo entiendo como el inicio de una etapa nueva», ha dicho la intérprete de 'Música ligera' al respecto.

Sobre Eurovisión

La cantante participó en San Remo, el festival italiano para elegir quién será el representante del país en Eurovision, en el año 2022. Preguntada por la posición de RTVE sobre no participar en el festival este año si Israel continúa en la competición, la cantante ha manifestado que «ojalá todo se termine solucionando».

«Sobre todo por una cuestión artística, que me parece que es lo que hay que premiar, pero lo entiendo perfectamente», ha subrayado la artista, quien además ha expresado que su coreógrafo, Borja Rueda, es quien este año se ocuparía de la dirección artística de la propuesta de España para Eurovisión.

«Borja es el que este año está ocupado de hacer toda la dirección artística y eso es lo que más me ilusiona del mundo, porque es un crack. Así que, por él, ojalá pueda poner todo su arte y que la gente flipe con él. Pero entiendo el punto completamente», ha insistido.

Además de centrarse en la creación de su nuevo álbum, Ana Mena ha apostado por la actuación durante esta nueva etapa, protagonizando junto al actor Óscar Casas la película 'Ídolos', que se estrenará en España a principios de 2026. «Siempre que pueda compaginar la música con el cine, son mis dos grandes pasiones», ha afirmado.

«Es la primera película que se hace del Mundial de MotoGP. Creo que se hicieron documentales, pero nunca se había hecho una película de ficción como tal. Hemos rodado de una manera muy realista, porque al final estábamos en los circuitos reales, con los pilotos reales. Disfruté el rodaje muchísimo», ha contado la artista.