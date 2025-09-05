Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Amancio Prada inaugura el ciclo de conciertos del Pepe Romero Guitar Festival-Málaga

El festival ofrecerá 16 recitales en el Castillo de Gibralfaro

SUR

Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:13

El artista Amancio Prada inaugura este viernes el ciclo de conciertos del 'Pepe Romero Guitar Festival-Málaga' en el Patio de Armas del Castillo de ... Gibralfaro. La cita cultural, que rinde homenaje a Rafael Pérez Estrada, empezará a las 21:00 horas. Los asistentes dispondrán de un autobús con salida desde la plaza General Torrijos (Hospital Noble) a partir de las 19:30 horas y, una vez finalizado el concierto, regresará al mismo punto.

