Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El cantante Alejandro Sanz.

El cantante Alejandro Sanz. Reuters

Alejandro Sanz cerrará en Málaga su gira por España 2026

La venta de entradas para el concierto del cantante en Marenostrum Fuengirola comenzará el 9 de octubre

Isabel Méndez

Isabel Méndez

Málaga

Jueves, 25 de septiembre 2025, 12:44

Alejandro Sanz cerrará en Málaga su gira 2026 por España. El artista actuará el próximo verano en Marenostrum Fuengirola después de cuatro años, cuando ofreció ... dos conciertos que congregaron a más de 30.000 personas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los andaluces podrán deducirse hasta 100 euros de las cuotas del gimnasio en la declaración de la Renta
  2. 2 Guía útil para no perderte en la San Diego Comic-Con Málaga
  3. 3 Los supermercados más caros y baratos según la OCU (y lo que puedes ahorrarte en Málaga si eliges bien)
  4. 4 Un ladrón se encontró el cadáver tiroteado de un joven en Fuengirola y le robó sus pertenencias
  5. 5 Los acompañantes del sacerdote detenido en Torremolinos señalaron que llevaba «mucha droga»
  6. 6 Hacienda empieza a pagar a los mutualistas jubilados: el mensaje que está enviando la Agencia Tributaria
  7. 7

    Cinco millones de euros por un piso en la última torre construida en el litoral oeste de Málaga
  8. 8 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas defendió a un cura acusado de pederastia hace dos años
  9. 9 Ya se puede vivir en Málaga TechPark: abre el primer edificio de «alojamiento flexible» con estudios a mil euros el mes
  10. 10 Susto en Huelin: cae un ficus de grandes dimensiones sobre varios coches

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Alejandro Sanz cerrará en Málaga su gira por España 2026