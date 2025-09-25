Alejandro Sanz cerrará en Málaga su gira por España 2026

Alejandro Sanz cerrará en Málaga su gira 2026 por España. El artista actuará el próximo verano en Marenostrum Fuengirola después de cuatro años, cuando ofreció ... dos conciertos que congregaron a más de 30.000 personas.

La fecha elegida para poner el broche final al tour '¿Y Ahora Qué?' será el 24 de julio y la venta de entradas para verlo en directo comenzará el 9 de octubre a las diez de la mañana.

En este espectáculo, Sanz fusionará sus grandes clásicos con lo más reciente de su repertorio, incluyendo su nuevo trabajo, '¿Y Ahora Qué?'. La gira comenzará el 6 de junio en el estadio de La Cartuja (Sevilla) y ya tiene confirmadas estas otras fechas:

6 de junio - Sevilla (Estadio La Cartuja).

12 de junio -Gijón (Parque Hermanos Castro).

14 de junio - Bilbao (BEC).

17 de junio - Mallorca.

20 de junio - Madrid (Riyadh Air Metropolitano).

27 de junio- Barcelona (RCDE Stadium).

4 de julio - Gran Canaria (Granca Live Fest).

9 de julio - Murcia (Plaza de Toros).

11 de julio - Valencia (Estadio Ciutat de València).

18 de julio - A Coruña (Muelle de Batería).

24 de julio - Fuengirola (Marenostrum Fuengirola).

Más actuaciones en Marenostrum

Marenostrum Fuengirola continúa sus confirmaciones para 2026 y hasta la fecha estos son los eventos anunciados: El Último de la Fila (25/04); Fito & Fitipaldis (02/05); Fulanita Fest (30/05); Pablo Alborán (06/06); Dani Martín (13/06); Alejandro Sanz (24/07); Galván Real (21/08); Sun & Thunder (27-29/08).