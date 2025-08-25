Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Bruce Springsteen, en una de las imágenes que tomó Eric Meola para la portada del álbum.

El álbum que cambió la carrera de Bruce Springsteen

Se cumplen cinco décadas de 'Born To Run', el disco que consolidó al 'Boss' como la voz de toda una generación, que supo articular la frustración y los sueños de la clase trabajadora ·

Iker Cortés

Iker Cortés

Madrid

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:05

Era todo o nada. Bruce Springsteen se había hecho ya un nombre en el circuito del rock neoyorquino a través de dos álbumes bien acogidos ... por la crítica, 'Greetings From Asbury Park, N.J.' (1972) y 'The Wild, The Innocent & The E Street Shuffle' (1973), pero el éxito y la popularidad se le resistían. Para colmo de males Clive Davis, el ejecutivo por el que se había animado a firmar con Columbia Records, acababa de abandonar el sello discográfico. Así que el 'Boss' veía su tercer LP como una última oportunidad, la última bala de un rockero que había nacido para agitar a las masas.

