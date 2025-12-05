Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Sandro Giacobbe, cantante italiano. R. C.

Adiós al cantautor y seductor italiano Sandro Giacobbe

Autor de éxitos como 'Señora mía' y 'El jardín prohibido', falleció a los 75 años debido a las complicaciones ligadas a un tumor

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:59

Comenta

Aquejado de un tumor desde hace 10 años, el cantante italiano Sandro Giacobbe, quien gozó de un gran éxito en los años 70 y 80 ... del siglo con sus baladas románticas, falleció este viernes a los 75 años de edad en su residencia de Cogorno, en la región norteña de Liguria. Intérprete de canciones como 'Señora mía', 'El jardín prohibido' o 'Los ojos de tu madre', con su media melena, ojos azules y buen porte supo explotar a la perfección su faceta de galán tanto en su Italia natal como en el extranjero, donde, según contaba en una de sus últimas entrevistas, siguió dando canciones incluso cuando su estrella ya se había apagando en su tierra a finales de los años 90. Desde que le fue descubierto un tumor en la próstata en 2015, su salud se deterioró, empezó a sufrir otras complicaciones y pasó sus últimos años en una silla de ruedas y sin poder ponerse de pie con autonomía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El terremoto con epicentro en Fuengirola es de magnitud 4,9: así se ha sentido en toda Málaga
  2. 2 Uno de los detenidos por la violación grupal en Málaga agredió sexualmente a su exnovia junto a su hermano cuando tenía 13 años
  3. 3 Sanidad ordena la retirada de varios lotes de un conocido antidepresivo
  4. 4 Reabierto al tráfico la A-92M afectada por el vuelco de un camión
  5. 5 Retiran del mercado un popular calendario de adviento de chocolate
  6. 6 La Junta activa la fase de preemergencia del Plan ante riesgo sísmico tras el terremoto de magnitud 4,8
  7. 7 Así se ha vivido el terremoto en la planta 20 de las torres de Martiricos: «Se ha sentido muy fuerte, pero no sé si a pie de calle hubiera sido diferente»
  8. 8 La Cueva de 1900 estrena su nueva imagen en Málaga
  9. 9 Un camión accidentado provoca retenciones en la A-45, a la altura de Antequera, al quedar cerrados dos carriles
  10. 10 La gran despensa de Málaga abre sus puertas en el paseo del Parque

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Adiós al cantautor y seductor italiano Sandro Giacobbe

Adiós al cantautor y seductor italiano Sandro Giacobbe