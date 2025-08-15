Murteira Grave recoge el trofeo Juan Breva a la mejor ganadería de 2024

El ganadero Joaquín Murteira recogió este viernes el Trofeo Juan Breva, en su XXVIII edición, que acredita al hierro de Murteira Grave como el mejor ... de la feria taurina de Málaga de 2024. El jurado del galardón valoró la presentación y el juego de las reses portuguesas que se lidiaron el 17 de agosto en lo que fue el regreso del hierro a La Malagueta 17 años después.

Un día antes de que vuelva a lidiar en el coso del Paseo de Reding, el acto de entrega tuvo lugar durante un almuerzo en el Real Club Mediterráneo donde el presidente del jurado, Manuel Fernández Maldonado, acompañado del consiliario Pablo Franco hicieron entrega del galardón a Joaquín Murteira.

Murteira declaró su emoción por recibir un premio concedido por un jurado tan «riguroso». «Es un honor volver a Málaga y su feria y ser reconocido con este trofeo», afirmó el ganadero, quien tuvo un emocionado recuerdo a su padre.

Ampliar

Respecto a la corrida de este año en Málaga, que se lidiará este sábado, confió en que «salga por lo menos como la del año pasado pero me gustaría que fuera mejor porque siempre busco más y más».

Si hay dos mundos artísticos estrechamente relacionados son el del flamenco y los toros. Por ello, desde hace casi tres décadas, la Peña Juan Breva, un referente en la promoción, defensa y preservación de las esencias del flamenco, ahondó en los vínculos con la tauromaquia instaurando este trofeo. Un galardón que a lo largo del tiempo se ha ido consolidando como un referente que auna cultura, historia, arte y tradición.