Muere el escritor y actor Manuel Lourenzo

El gallego es autor de unas 300 obras de teatro y premio nacional de literatura dramática en 1997 y de la Cultura Gallega en 2024

Ep

Domingo, 10 de agosto 2025, 12:43

El dramaturgo y actor lucense Manuel Lourenzo ha fallecido este domingo en A Coruña a los 82 años. «Sentimos profundamente el fallecimiento de Manuel Lourenzo, ... pilar y referente de la cultura gallega contemporánea, que recibió el premio de honor de la Academia en 2021. Transmitimos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y compañeros», ha compartido a través de la red social 'X' la Academia Galega do Audiovisual.

