Muere Brian Wilson, alma de los Beach Boys

El cerebro del grupo de pop The Beach Boys, Brian Wilson, melancólico y siempre adolescente, murió este miércoles, afectado por varias enfermedades, a la edad de 82 años, según lo anunciaron sus hijos en redes sociales. «Nos duele anunciar el fallecimiento de nuestro querido padre, Brian Wilson. Nos faltan las palabras. Por favor, respeten nuestra privacidad en este momento de duelo. Compartimos nuestro dolor con el mundo. Con cariño».

Nacido en 1942 en Inglewood, California, irrumpió en el mundo musical en la época convulsa de la rebelión juvenil norteamericana, en un cambio de tendencias marcada por los hippies y los ‘mods’, los universitarios y los chicos de la playa como contrapeso. Wilson creó un sonido que representaría a estos últimos. Con una imagen de surfistas, aunque ninguno de los del grupo practicara ese deporte, The Beach Boys logró un sonido original con la fórmula para convertirse en superventas, desde ‘Surfing’, su primera gran canción, hasta la que, ya en los ochenta, fue la banda sonora de ese mismo espíritu romántico y juvenil con ‘Kokomo, en la película ‘Cocktail’, con Tom Cruise y Elisabeth Shue.

Sus temas ‘California girls’, ‘Good vibrations’, ‘Help me, Ronda’, ‘Wouldn’t be nice’ o ‘Barbara Ann’, repartidos en álbumes como ‘All summer long’ (1964), ‘Pet sounds’ (1966) o ‘Smiley smile’ (1967), han resistido al paso del tiempo y se hacen fuertes también en las plataformas, con unos 12 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Sus cómplices musicales fueron sus dos hermanos Carl y Dennis y su primo Mike Love, también influidos por las corrientes del rock and roll, el pop y el juego armónico del gospel, que asimilaron en complejos arreglos vocales. Aunque sordo de un oído, Wilson componía, tocaba el piano y los teclados y producía los surcos, con detalle y tecnología, como músico integral que, sin embargo, dejó de salir de gira para concentrarse en el estudio, justo cuando el grupo estaba más demandado. De allí salieron claves del género surf-pop, con Surfin', Surfin' Safari, Surfer Girl y Surfin' USA, quizás el que más entró en las radios del momento. Aunque las baladas tampoco se les daban mal, y que eran el final de hoguera, al menos en el imaginario playero, con temas como 'God only knows'.

