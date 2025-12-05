Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Muere a los 96 años el arquitecto Frank Gehry, el autor del Museo Guggenheim de Bilbao

El canadiense diseñó el Museo Guggenheim y dio eco internacional a la capital vizcaína

Iñaki Esteban

Viernes, 5 de diciembre 2025, 20:33

El Guggenheim ha perdido a la persona que proyectó Bilbao al mundo y cimentó su éxito hacia el exterior. Sin las formas orgánicas de Frank ... O. Gehry, nada hubiera sido igual. El museo no habría ocupado tanto espacio en la prensa y la televisión extranjeras. Y sin el sinuoso inmueble de Abandoibarra, Gehry tampoco se habría convertido en una celebridad mundial.

