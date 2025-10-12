Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Morante se corta la coleta en el centro del ruedo de Las Ventas Efe

Morante de la Puebla se corta la coleta en Las ventas

El maestro, ante la sorpresa del público, se despide de los ruedos tras cortar dos orejas y salir por la Puerta Grande

J, Varela

Domingo, 12 de octubre 2025, 19:57

Comenta

19:37 de la tarde del 12 de octubre de 2025. Hora y día histórico en el mundo del toro. Morante de la Puebla se ... ha cortado la coleta en plaza de Las Ventas ante la sorpresa de todos. El diestro tras terminar la vuelta al ruedo, tras haber cortado las dos orejas y abrir la segunda Puerta Grande en su trayectoria, el diestro se fue al centro del ruedo y en plena soledad se cortó la coleta.

