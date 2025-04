La moda de la calle: el MAM Fashion Forum celebra su edición más urbana

La moda es arte, cultura y tendencias, pero la moda también es calle, movimientos sociales y revolución. Una conjunción de conceptos, maneras de entender el ... mundo y estilo de vida que se volvieron a dar cita en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga a través de la cuarta edición del MAM Fashion Forum, que este año llevó por lema 'Streetstyle, Street Wear. La Revolución de la Moda'. Un encuentro transgresor y original que puso el foco en las tendencias más significativas y transformadoras de la moda contemporánea con voces tan reconocidas como María Escoté, Luis de Javier y Álex de la Croix.

Durante la jornada, se debatió cómo el 'streetwear' –estilo de moda urbana y casual que se originó en las calles y se inspira en la cultura juvenil, el hip-hop, el skate y otras subculturas– ha influido en la redefinición de la moda como un espacio de libertad creativa. Algunas voces defienden que esta tendencia ha muerto. Sin embargo, la diseñadora María Escoté defendió que «se está subiendo a la moda» gracias a este estilo, una opinión compartida con Miguel Becer, fundador y director creativo de ManéMané, con el que compartió conversación bajo el título 'Identidad y Expresión' y moderado por el periodista de moda Juan José Jaimes. «Estamos en un momento en el que los latinos estamos muy fuertes y la cosa está más choni y menos refinada», aseguró la creadora, quien se centró en esta subcultura como ejemplo de la vitalidad de este movimiento. «Gracias a la música y al reguetón, los artistas están poniendo esto de moda», reivindicó la jueza del programa 'Maestros de la Costura' con ejemplos como Karol G, Bad Gyal o Rosalía. Unas palabras apoyadas por su compañero de profesión, quien señaló la importancia de transformar lo que existe para contar lo que viene a través de su trabajo. «Había una oportunidad de contar lo choni de otra manera, igual que pasó en la música», concluyó en este bloque.

Estas dos marcas se identifican con la cultura pop y han diseñado vestuarios para artistas de la talla de Beyoncé. María Escoté, que acaba de volver a las pasarelas tras cinco años dedicados a fortalecer la parte empresarial del negocio, señaló que su identidad es la versión irónica de la moda y el romanticismo, alejada del snobismo y la frivolidad. «Me gustan las marcas jóvenes como Nude Project. Democratizar la moda. Esa cosa snob, casposa, frívola de la moda no me gusta», apuntó, además de identificar su marca con el empoderamiento femenino. Por su parte, Miguel Bercer abraza la ironía, la diversión y la frivolidad «bien entendida». «Es necesaria porque no estamos operando a corazón abierto», defendió el diseñador, que huye de la moral ligada a la moda mientras que se inspira en la tradición y el folclore.

Ampliar Los diseñadores fueron los protagonistas de la charla 'Identidad y Expresión', moderada por el periodista Juan José Jaimes. Marilú Báez

La sostenibilidad es otra de las grandes apuestas de estas marcas. «Somos marcas pequeñas y somos las más sostenibles. Es todo local con salarios dignos. Tenemos una producción digna», aseveró el rostro televisivo, a quien apasiona el reciclaje como demostró en uno de sus desfiles con Wallapop. Ambos creadores aseguraron que no sólo es importante la producción, sino también la compra. «Hay que educar a la hora de comprar. Estamos instaurados en la compra masiva, de usar y tirar. Nos han enseñado a comprar así», dijo el creador de ManéMané.

La intervención que abrió la jornada, 'Documentando la calle', contó con Leticia García, redactora jefa de Moda de S Moda del diario El País, y Rafael Rodríguez, reconocido periodista y docente especializado en moda, en la que ambos profesionales abordaron cómo el fenómeno 'streetwear' ha transformado tanto las pasarelas como las dinámicas culturales actuales. «Generar un colectivo, una identidad a través de la calle sí que sigue abriendo espacios para la reivindicación. La moda es un espacio para la expresión. La gente que está fuera es la que lo genera», señaló la periodista sobre este estilo, quien afirmó que la gente estaba cansada del lujo debido a la sobreexposición en las redes sociales de estas marcas.

Los periodistas también reflexionaron sobre la apropiación cultural en este ámbito. «Es que una gran marca utilice referencias que no son las suyas o de unas minorías a las que no pertenece y lo convierten en algo 'mainstreaming' y lo desarrollen», explicó Leticia García, a lo que Rafa García apostilló el problema real: que estas marcas no dicen de dónde vienen esas referencias y no las remuneran en una mesa moderada por Begoña Pascual.

A partir del mediodía, el MAM Fashion Forum recibió a Luis de Javier, la joven promesa española en el sector de la moda que ya ha desfilado en París y ha vestido a artistas como Beyoncé o Rihanna. En su charla, 'Un lenguaje propio', compartió con el público su reinvención de los motivos tradicionales españoles para reflejar la evolución de la moda masculina y la transición hacia una moda sin género. Una propuesta que no sólo habla de estética, sino también de inclusión, empoderamiento y sostenibilidad. Su colección de SS25 'Refugio de Pecadores'.

En esta línea, el evento siguió con 'Streetwear en primera persona' de la mano de Álex de la Croix y Eazyboi. El MAM Fashion Forum amplía sus horizontes hacia la cultura del cine y la música con este encuentro. La actriz y modelo Álex de la Croix y el cantante malagueño Eazyboi comparten sus experiencias desde diferentes ámbitos junto al diseñador malagueño Álvaro Calafat, encargado de moderar este encuentro. El evento se despide con 'La moda como lenguaje'. Carla Paucar y Gerard Estadella, dos nombres importantes dentro del sector de la moda y la fotografía ponen el broche para hablar de este concepto.