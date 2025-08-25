Microrrelatos SUR V Premio Pablo Aranda: textos del 25 de agosto

El mensaje era explícito: «¿Hacemos intercambio?»

Nerviosa —era la primera vez— respondió afirmativamente. Quedaron. Cita a ciegas con otra pareja. Qué fácil resulta todo hoy. ... Su marido, encantado. Tiempos modernos, nada tiene de malo.

Los vieron aproximarse. Parecían más jóvenes, desenvueltos; sin duda, les superaban en experiencia.

—Vayamos directos, tenemos poco tiempo. Les gustará. —La chica fue la primera en dirigirse a ellos.

—¡Es preciosa!

Se miraron y asintieron.

—¡Es justo lo que buscábamos! Aquí tienen lo suyo.

—Un placer y el trueque, ¡perfecto! ¡Qué gratificante que lo que ya no usamos tenga una segunda vida! Nuestra valoración será positiva.

José Antonio Luque Carreras El bazar

Mi mujer y yo nos disponíamos a ver una película cuando nos dimos cuenta de que las pilas del mando a distancia se habían agotado. Al ser domingo, no nos quedó otra que ir al inmenso bazar que hay justo debajo de casa.

Desde entonces, seguimos aquí. Resulta complicado concretar el tiempo transcurrido entre interminables pasillos abarrotados, luces blancas que nunca se apagan y una música ambiental que repite la misma melodía desde que entramos.

Hemos tenido hijos, tres hasta el momento: Luisa, Manuel y Martín. Por ahora, seguimos sin dar con la salida del laberinto... ni con las pilas. Como consuelo, nuestros pequeños ayer descubrieron la sección de juguetes.

Margarita del Brezo Doble o nada

Ahora que la gente se desdobla, vivimos mucho más apretados en el edificio, pero nos apañamos bien. La mayoría de los dobles son tranquilos, eficientes y respetuosos. En mi rellano, por ejemplo, vive una enfermera y, desde que su doble se encarga de los turnos de noche en el hospital, es más amable y me da los buenos días.

El mío es un tipo callado. Se sienta a mi lado a leer el periódico mientras desayuno. Cuando termina, me lo pasa y va en busca de mi mujer. Se entiende mucho mejor con ella, que lo tiene acaparado noche y día desde que se cruzaron por primera vez en el pasillo. Hubo un tiempo en que pensé en deshacerme de él, pero no es tan sencillo. El del cuarto se encerró con el suyo tres días y al salir, solo quedaba uno. Seguimos sin saber cuál. Y para qué arriesgarse.

Marina Arrabal A solas con un pensamiento

Nada más salir de casa te lo encuentras. Lleva camisa a rayas y pantalón negro. Te saluda y finge que baja y sube una escalera. Le sonríes. Lo hace de nuevo.

Comienzas a andar y te acompaña subiendo y bajando su escalera imaginaria.

Cuando baja se despide lanzando un beso, cuando sube te saluda agitando la mano.

Al principio parecía divertido, él agitaba la mano, tú respondías, pero el mimo es incansable. Cuentas las veces que sube la escalera. Apenas tienes unos segundos de soledad cuando el mimo llega abajo y la escena se reinicia. Sube cada escalón mirándote con una sonrisa finísima. Entras al banco a hacer una gestión y te acompaña. Sube, baja, te lanza un beso. Vais al supermercado, pero no compras nada. Temes volver a casa y que el mimo entre contigo. Te sientas en un bordillo. En algún momento uno de los dos se cansará.

María Jesús Pérez Barrios Realismo

Mi padre es un artista y, como además de artista es desconocido, nadie le compra un cuadro. Por eso tenemos la casa llena de ellos. Los hay pequeños, medianos y uno de tamaño gigantesco, que cuelga de una pared del comedor, que es la habitación más grande de la casa.

Todas las pinturas que pinta mi padre son marinas de estilo realista. Lo suyo es el realismo puro y duro, según lo define el vecino de abajo cada vez que sube a quejarse de las goteras de su comedor.

Ramón Llanes Domínguez Mi única palabra

No encuentro la palabra adecuada para formalizar un relato que sea una reflexión a la vez que un mensaje, una protesta, un grito de socorro, una rebeldía, un reproche, un asco, un compromiso, un desdén, una repulsa, un miedo y una condena. No se me ocurre, estoy nervioso, me salen miles que no acepto, busco en el diccionario y consulto a mi hijo de nueve años y este, sin mirarme, mientras juega a sus juegos telemáticos me dice enfadado:

¡GENOCIDIO, papá!.

Elisa Isabel Delgado Cruz La bestia

Se creía bendito, hasta que una noche de luna llena se encontró convertido en una bestia horrible. Su nueva naturaleza, imposible de dominar, lo empujaba a hacer el mal allá por donde vagaba. Al amanecer, tornaba a su forma original. Un día, saturado de remordimientos, se acercó a su padre y le dijo:

–Padre, tengo que confesarle algo que tortura constantemente mi conciencia.

Los ojos de su padre lo miraron expectantes.

–Padre... soy un hombre —dijo, bajando el hocico.

Noelia Tirado Sánchez El capitán

Ha doblegado el mar. Gritos, risas e improperios salieron de su boca mientras con fingida rabia retaba al mismísimo Poseidón a que mandase sus mejores olas, sus grandes guerreros. ¡Que las mareas que había no eran nada para él! El océano no podía ganarle. Dudé de ello, no lo voy a negar, cuando una enorme ola hizo que el capitán cayese por la borda y a la deriva no encontrase salvación. ¡Suerte que había sirenas! Tres hermosas criaturas que curiosas se acercaron al marino para ayudarle a volver a su barco, incluso lo custodiaron hasta llegar a su destino.

–Vaya, ¿y todo eso en un día de playa?

–Hoy va a dormir como un lirón –respondió agotada la madre del pequeño gran capitán.

Néstor Marrero Rodríguez En peligro de extinción

La portavoz de la Alianza Espacial para la Conservación Interplanetaria, Gloobek Vand'erwoke, ha anunciado este lunes, cuatro de agosto, el acuerdo alcanzado en la reunión de Presidencia localizada en el planeta WASP-17b:

Antecedentes:

La especie Homo sapiens habita el tercer planeta desde la estrella Sol, en el sistema solar, galaxia Vía Láctea. Se distribuye ocupando un amplio rango de ecosistemas, habiendo comenzado incluso a colonizar territorios extraplanetarios mediante avances tecnológicos. No obstante, los estudios demuestran un deterioro paulatino en el estado de las poblaciones.

Consideraciones jurídicas:

El Real Decreto 660/2019, de 11 de noviembre, determina que se incluirán aquellas especies que, por destrucción del hábitat, falta de acceso a una vivienda digna, sobreexplotación laboral o degradación general de la salud mental, entre otros factores, vean modificados sus patrones de comportamiento.

DECLARA:

La inclusión del ser humano en el Catálogo de Especies en Peligro Crítico de Extinción Interplanetario.