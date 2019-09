Meryl Streep y Gary Oldman promocionan el Teatro del Soho Caixabank

Good morning Málaga!!! 'A Chorus Line' is waiting for us in @TeatroDelSoho@caixabank ... with two new faces? who knows?

¡Buenos días Málaga!!! Nos espera A Chorus Line en el #TeatroDelSohoCaixaBank... ¿con dos nuevos fichajes?#AChorusLine#MerylStreep#GaryOldman#Málaga 😘 pic.twitter.com/cemepPJVrI