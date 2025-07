Entre Melody y Melani

Juan Francisco Gutiérrez Málaga Lunes, 14 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

La fiesta de graduación de la última temporada televisiva, donde Melody acaparó tanto revuelo, ha sido puesta en escena, otra vez, por la compañía de ... varietés de 'Tu cara me suena'. Ha sido el epílogo a unos meses de pugna ya finiquitados: las cadenas en abierto tienen ahora hecho el cuerpo casa para el tiempo vacacional. Es el caso de La 1, que ha estirado una semana 'La Revuelta' mediante un lioso y surrealista ejercicio de autor: cuatro programas grabados del tirón pero sin orden cronológico. Aunque no lograron recuperar sus otoñales éxitos frente a 'El Hormiguero', su media anual por encima de un 13% casi nadie la esperaba. Desde hoy van a probar en su lugar con un refrito de perlas del archivo de TVE, 'La Garita', que precederá al 'Grand Prix', retornado con otra pareja que hizo tilín este invierno, María Fernanda y Lala Chus, otra de las estrellas del curso. Telecinco, por su parte, bastante de capa caída, aprovecha julio para hacer reformas, cambiar la casa de 'GH', eliminar 'Reacción en cadena' y replantar a Carlos Sobera con sus 'First dates' en el primer canal de Mediaset.

La que no necesita muchas reformas y tira de lo clásico es Antena 3. Con el formato de imitaciones original de Gestmusic, empresa creada entre otros por Toni Cruz, componente de La Trinca fallecido hace unos días, ha demostrado que, pese a lo azaroso y poco llamativo de su reparto de este año, conserva la fórmula del éxito. Sin Latre, con la vuelta de Àngel Llàcer y con la misma mezcla de espectáculo, humor y visitas de relumbrón, ha superado el 20% cada semana y ha dejado momentos sublimes: como esa Nina imitada por Mikel Herzog hijo; o Bertín Osborne emulando a María del Monte por una vez; o trayendo a Melody para recoger un disco de platino («¿Cuánto hay que vender para conseguir uno?» se oyó decir de fondo en el directo de la final). Las llamadas del público hicieron justicia con Esperansa Grasia y con esa estrella joven Melani, quien además de hacer la PAU este curso ha ganado también, de largo, este concurso, antesala de muchas victorias más.

