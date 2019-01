Marina Peláez, en la primera línea del violín Marina Peláez, tras un ensayo con la Orquesta Filarmónica de Málaga en el Teatro Cervantes. :: ñito salas La joven, formada entre España y Alemania, asume el rol de primer violín de la OFM en la programación lírica y en algunos conciertos del Edgar NevilleEs malagueña, tiene 28 años y ha debutado como ayuda de concertino de la Orquesta Filarmónica esta temporada REGINA SOTORRÍO MÁLAGA. Domingo, 20 enero 2019, 00:48

Por fin tenía un contrato fijo con la Orquesta Sinfónica de Dusseldorf tras muchos años de preparación entre España y Alemania. Había cumplido su objetivo: formar parte de una agrupación orquestal alemana. «Porque las mejores están allí, hay una gran tradición y auditorios increíbles repletos de gente», explica Marina Peláez. Pero entonces salió a concurso una plaza de ayuda de concertino (con obligación de concertino) para la Filarmónica de Málaga, su casa, la ciudad que había dejado hace ya diez años. «Esa oportunidad podía ser única, un buen puesto y en Málaga. Me iba a quedar con una espinita si no hacía la audición», admite. La hizo y la ganó entre 28 aspirantes de todo el mundo. Marina Peláez es ahora la mano derecha de Andrea Sestakova, actual concertino de la OFM, y quien asume sus funciones cuando ella no está. Una figura que se incorpora por primera vez a la orquesta malagueña y que facilitará la transición ante una futura jubilación de Sestakova, toda una institución en la orquesta.

Con Marina Peláez son ya doce los malagueños que forman parte de los 86 profesores de la Filarmónica. En su mayoría, recientes incorporaciones que dan cuenta del aumento del nivel musical en la provincia: solo dos malagueños fueron seleccionados en las audiciones convocadas el año de su fundación, en 1991. Peláez, que se sumó a la OFM al inicio de esta temporada, ya ha asumido el rol de concertino (violinista primero de una orquesta, la persona de mayor jerarquía después del director y la encargada de la ejecución de los solos) en varios conciertos de la Filarmónica frente al Mar en el auditorio Edgar Neville y lo hará en las tres citas de esta Temporada Lírica en el Cervantes. Un reto apasionante y complejo que exige una gran concentración durante los muchos minutos que duran estas producciones: «En los recitativos del cantante el acorde tiene que caer en el momento justo», explica, junto a su violín Grancino del siglo XVII que alquila para afrontar esta etapa. Tener un buen instrumento, dice, es clave.

La cuarta de ocho hermanos, Marina Peláez empezó a formarse en el violín a los ocho años motivada por su tío abuelo, músico aficionado. Andrea Sestakova, con quien ahora comparte las tablas del Cervantes, fue su primera maestra. No es algo excepcional en su familia: todos los hermanos tocan algún instrumento y tres se dedican profesionalmente a ello. Perfeccionó la técnica entre el Reina Sofía de Madrid y la ESMUC de Barcelona (Escuela Superior de Música de Cataluña), con profesores como Zakhar Bron y Yuri Volguin. Y al mismo tiempo, se ponía a prueba en los escenarios en agrupaciones como la Joven Orquesta Provincial de Málaga, la West Eastern Divan Orchestra que dirige el maestro Daniel Barenboim y la European Union Youth Orchestra, con la que pisó el mítico Carnegie Hall de Nueva York.

Ha estado en la Sinfónica de Hamburgo, en la Orquesta de la Radio de Munich y en la de Dusseldorf

En Alemania

Hasta entonces se había volcado en la manera rusa de tocar el violín, pero quería conocer la alemana. Y voló a Lübeck, una pequeña ciudad próxima a Hamburgo que cuenta con una prestigiosa escuela superior, donde aprendió de Heime Müller. Necesitaba abordar, como ella cuenta, «un Mozart alemán, muy puro, menos romántico» que el sonido ruso. Porque a la hora de hacer una audición para una orquesta, compitiendo con músicos de primer nivel, cualquier pequeño detalle marca la diferencia. A partir de ahí, pasaría a ser academista (en prácticas) en la Sinfónica de Radio Hamburgo; entraría en la academia de la orquesta de Bamberg y logró un contrato temporal como ayuda de solista de los segundos violines en la Orquesta de la Radio de Munich, con la que giró por Japón, Corea y China. Hasta que ganó una plaza fija en la Sinfónica de Dusseldorf.

Pero la tierra tira y esta malagueña del barrio de la Victoria apostó por regresar a casa. A finales de mayo de 2018 se presentó a las audiciones convocadas por la OFM y se hizo con el puesto. En Málaga ha encontrado la oportunidad de estar en casa y, también, de ser testigo de una ciudad que crece. «Es ya una potencia a nivel de museos, pero nos falta dar un salto en la música. El Auditorio crearía ilusión tanto en los músicos como en el público», defiende la joven. Quizás ella lo vea.