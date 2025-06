María Peláe: «¿Por qué se considera caspa a las folclóricas: por mujer, por flamenca o por andaluza?»

«Me siguen pidiendo que rebaje el acento y ponga menos palmas»

–Hay una clara reivindicación de tu identidad, de ese Despeñaperros para abajo, en 'La perra de Despeñaperros'. ¿Eso marca?

–Por supuesto. Era uno de los temas que yo tenía enconado, de los que nunca había hablado de una manera tan 'enfadá', por decirlo de alguna manera. Igual que en otros discos, con 'Que vengan a por mí' o 'Remitente', tenía canciones yendo a la llaga, menos irónicas o graciosas, yo quería que el primer evangelio que sacáramos fuera 'La perra de Despeñaperros' como una declaración de intenciones de historias de Andalucía que nunca nos han contado en los colegios. En los libros de historia yo no he visto ni una página. Del franquismo hay tres, como mucho, pero es que de la historia de Andalucía no hay ni una. Entonces es normal que no terminemos de entender nuestra historia, y que ese mismo no entender lo usen de Despeñaperros para arriba para mirarnos por encima del hombro y reírse de nuestro acento o de nuestra cultura. Llevo ya 13 años viviendo fuera y me lo sigo encontrando. Me parecía bueno y bonito usar mi acento para decir, aparte de cosas de broma, cosas muy, muy, muy en serio.

–Porque, ¿te siguen pidiendo que rebajes tu acento?

–Que rebaje el acento, que ponga menos palmas en las canciones. O llegar a una entrevista y verme a la entrevistadora que viene con todos los enseres para yo hacer un salmorejo. Yo estoy presentando un single y me tengo que poner a hacer un salmorejo. Son cosas que a otros compañeros y compañeras no les pasan. Cuando lo suelto a la gente le sorprende, pero no tanto, porque si miramos un poquito al fondo yo creo que a muchos nos ha pasado esa situación y me apetecía decirlo abiertamente. ¿Por qué no me voy a enorgullecer de mi acento, de mi andalucismo y de mi forma de vida?