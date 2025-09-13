Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Petter Okka, junto a algunas de sus creaciones monstruosas hechas con mezclas de diferentes juguetes. Marilú Báez

El malagueño Petter Okka y los tres millones de amigos de sus juguetes reciclados

El 'influencer' de la Carretera de Cádiz rescata muñecos del rastro para darles una segunda vida. Ahora salta del mundo virtual al papel con un relato de aventuras

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:15

Cuando ves sus vídeos con montones de juguetes y creaciones imposibles, como ese Capitán Americasaurio, por ejemplo, esperas encontrar un estudio abarrotado de restos de ... muñecos, con herramientas y pinturas por todas partes. Pero no. Todo lo que crea Petter Okka para su comunidad de más de tres millones de seguidores sale de una pequeña y ordenada habitación de la Carretera de Cádiz. Con muchas, muchas cosas, pero nada fuera de lugar. «Y siempre está así, no es porque hayáis venido vosotros», asegura con una sonrisa. Petter Okka, Pedro Conejero en el DNI, es el alma de Los Cazajuguetes, el perfil con el que se ha hecho un hueco en el competitivo mundo de las redes sociales rescatando piezas vintage de los mercadillos, dándoles una segunda vida y promoviendo el reciclaje. Una afición que ahora ha transformado en un relato juvenil de aventuras en el libro con su nombre ('Los Cazajuguetes', Alfaguara) que este sábado presenta en la Librería Luces, a las 17.30 horas.

