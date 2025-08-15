Víctor Hernández debutará en Málaga con el toro 'Jarana'
Toros. ·El madrileño comparte cartel con David Galván y Borja Jiménez, que lidiarán un encierro completo de Juan Manuel Criado
Málaga
Viernes, 15 de agosto 2025, 13:18
El torero madrileño Víctor Hernández, uno de los nombres propios de la pasada Feria de San Isidro de Madrid, debutará este viernes como matador de ... toros en La Malagueta y lo hará con el toro 'Jarana', que saltará en tercer lugar en el segundo festejo del abono de Málaga. Será además la reaparición en los ruedos del diestro tras el percance sufrido el pasado junio en Torrejón de Ardoz.
En la que es la primera corrida de toros del ciclo malagueño se lidiará un encierro completo del ganadero Juan Manuel Criado, que estoqueará una terna de jóvenes espadas: David Galván, Borja Jiménez y Víctor Hernández. En el caso de Galván también será su reaparición en los ruedos tras la cogida sufrida a principios de agosto en Perú.
ORDEN DE LIDIA
1.- 'Jaramago', número 12, negro mulato, 535 kilos, nacido el 05/20.
2.- 'Farraguas', número 45, colorado, 530 kilos, nacido el 01/21.
3.- 'Jarana', número 33, negro, 560 kilos, nacido el 09/19.
4.- 'Dominico', número 2, colorado, 560 kilos, nacido el 01/20.
5.- 'Medialiebre', número 41, negro, 556 kilos, nacido el 10/20.
6.- 'Trasnochador', número 11, negro mulato, 558 kilos, nacido el 12/20.
Primer sobrero. 'Allegado', número 11, castaño listón, 535 kilos, nacido el 12/19.
Segundo sobrero. 'Ruidor', número 42, castaño, 567 kilos, nacido el 11/19.
El festejo estará presidido por Carlos Bueno con Adolfo Ramos como asesor artístico y Antonio Moreno como asesor veterinario.
