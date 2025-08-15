Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Ejemplar con el que debutará Hernández en La Malagueta. sur
Segunda de abono

Víctor Hernández debutará en Málaga con el toro 'Jarana'

Toros. ·

El madrileño comparte cartel con David Galván y Borja Jiménez, que lidiarán un encierro completo de Juan Manuel Criado

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Viernes, 15 de agosto 2025, 13:18

El torero madrileño Víctor Hernández, uno de los nombres propios de la pasada Feria de San Isidro de Madrid, debutará este viernes como matador de ... toros en La Malagueta y lo hará con el toro 'Jarana', que saltará en tercer lugar en el segundo festejo del abono de Málaga. Será además la reaparición en los ruedos del diestro tras el percance sufrido el pasado junio en Torrejón de Ardoz.

