Tres orejas en la segunda semifinal del Certamen de Escuelas de Málaga
Toros. ·Daniel Moset firma la faena más completa y compacta en una tarde donde el malagueño Jaime Padilla perdió el trofeo con los aceros
Málaga
Lunes, 11 de agosto 2025, 22:19
Un total de tres orejas cortaron los actuantes en la segunda semifinal del Certamen de Escuelas Taurinas de La Malagueta, en cuyos tendidos volvió a ... verse un gran número de jóvenes como demostración del interés que la fiesta nacional despierta entre las nuevas generaciones. Más allá de lo cuantitativo, los más destacado en el ruedo desde el punto de vista cualitativo llevó la firma de Daniel Moset.
El joven novillero castellano manchego cuajó una completa y compacta actuación con capote, banderillas y muleta. Moset recibió al eral con una larga cambiada en el tercio que fueron el prólogo de unas templadas verónicas de mucho gusto y sabor. Con los rehiletes se le vio con soltura en los dos pares de poder a poder y en el que puso al violín. Brindó a Fortes una faena iniciada de rodillas con pases por alto y ligados con una tanda que remató con un gran pase de pecho. Siguieron varias series buenas por ambas manos. Dejó un pinchazo antes de cobrar una estocada casi entera desprendida, lo que redujo el premio a una oreja.
Un trofeo que perdió con los aceros Jaime Padilla. El alumno de la escuela malagueña demostró técnica y oficio ante un manso burel a que recibió a portagayola y al que le dio tres largas cambiadas en el centro del ruedo. Brindó al público una faena iniciada de rodilla y donde estuvo animoso a lo largo de todo el trasteo. Los seis pinchazos le dejaron sin la oreja.
Signos de invalidez
Un trofeo que sí logro Ignacio Garibay a pesar de que no lo tuvo fácil ya que su novillo demostró signos de invalidez por lo que fue protestado por el público. Pese a ello, el joven demostró conocimiento con una faena a media altura para evitar que el animal se cayera. Entró muy bien a matar dejando una buena estocada.
La tercera oreja la logró el Cayetano Rojas, que también se fue a portagayola. El rondeño tuvo ante sí un novillo de embestida incierta que le arrolló tanto a él como al banderillero Carlos Garrido. Con la muleta estuvo afanoso y terminó en los terrenos de cercanías. Mató de estocada baja.
Un par de verónicas de buen trazo dejó Manuel Domínguez en el recibimiento capotero. Brindó al público una faena donde dejó constancia de que le gusta hacer las cosas con gusto. Pese a dejar una buena estocada, el novillo tardó en caer y necesitó dos descabellos, lo que enfrió al público.
FICHA DEL FESTEJO
Lugar. Plaza de toros de La Malagueta.
Ganadería. Erales de Voltalegre, bien presentados y de juego desigual.
Alumnos de Escuelas Taurinas. Jaime Padilla (Málaga): palmitas tras aviso; Daniel Moset (Guadalajara): oreja y petición; Ignacio Garibay (Madrid): oreja; Cayetano Rojas Ramírez (Ronda): oreja tras aviso; y Manuel Domínguez (Sevilla): palmas tras dos avisos.
Incidencias. Lunes, 11 de agosto de 2025. Segunda semifinal del Certamen Internacional de Escuelas Taurinas. Más de un cuarto de entrada en tarde calurosa. Presidió Francisco Fernández. Como previa al festejo se lidió una becerra por los alumnos de menor edad de las escuelas taurinas Manuel Rodríguez, Morente de Antequera y Juan Carlos Ramírez.
