Un solvente y templado Ignacio Garibay gana el Certamen de Escuelas de Málaga

El Certamen de Escuelas Taurinas de Málaga concluyó la edición donde cumplió la mayoría de edad con una estampa que contribuye a engrandecer la fiesta ... como fue la salida a hombros por la puerta grande Manolo Segura de los jóvenes alumnos Ignacio Garibay y Manolo Martínez junto al mayoral de la ganadería de Antonio López Gibaja, rodeados de una muchedumbre de aficionados, entre ellos un gran número de jóvenes y de niños; una muestra de que la tauromaquia goza de buena salud y tiene futuro.

Esa imagen junto a la gran entrada registrada en los tendidos –más de 5.000 personas– fue la cara de la moneda de una final donde la cruz fue la fuerte voltereta sufrida Manuel Domínguez en el recibimiento con el capote al tercero de la tarde. Tras enjaretarle dos verónicas rodilla en tierra y otras dos, de sabor añejo, ya de pie, el animal lo arrolló provocándole una fea voltereta que le hizo caer de mala manera sobre la cabeza provocándole un traumatismo que le dejó semi inconsciente, siendo trasladado a la enfermería, de donde no volvió a salir. Un percance que se produjo un día después de la grave voltereta sufrida por Daniel Artazos, que le ha fracturado una vértebra de la que será intervenido quirúrgicamente en estos días en el Hospital Carlos Haya.

La voltereta sufrida por el sevillano, dejó el festejo en un improvisado mano a mano entre el mexicano Garibay y el malagueño Martínez. Ambos estuvieron entregados y muy en novillero durante toda la tarde, aunque finalmente la solvencia y el temple de Ignacio Garibay se impuso en la votación de los miembros del jurado y la telemática del público.

En sus tres novillos, el mexicano, integrante de la Escuela Taurina de Madrid, demostró sobre el albero que es un torero rodado, con recursos, madurez profesional y un gran sentido del temple y de la colocación, unido a la valentía. Dos veces, en el cuarto y en el sexto, se fue Ignacio Garibay a portagayola para recibir a sus oponentes con largas cambiadas; con el capote se mostró variado tanto en los lances de recibimiento como en los quites; en el último del festejo incluso banderilleó, aunque con más brillantez en la ejecución que en la colocación de los rehiletes; con la muleta ligó tandas con muletazos largos y por bajo, dibujó varios buenos pases de pecho, remates con sabor y adornos. Una tarde a una gran dimensión que dejó ganas de volver a verlo torear.

El premio por su triunfo es el debut con picadores en la Feria de Málaga del próximo año y se llevó también el capote de paseo donado por Fortes al ganador del certamen y que el propio torero entregó junto al presidente de la Diputación, Francisco Salado.

Manolo Martínez estuvo muy entregado toda la tarde y a buen nivel dando la vara por no dejarse ganar la pelea. Dos veces, en el primero y el quinto, se fue el malagueño a portagayola, aguantando en este último que saliera andando, entró a los quites y dejó buenas tandas por ambas manos.

FICHA DEL FESTEJO

Lugar. Plaza de toros de La Malagueta.

Ganadería. Erales de Antonio López Gibaja, bien presentados y de buen juego en general, destacaron el segundo y el sexto, de nombre 'Danés', negro listón y nacido en enero de 2023, que fue premiado con la vuelta al ruedo. El quinto fue el de peor condición.

Alumnos de Escuelas Taurinas. Manolo Martínez (Málaga): oreja, oreja y dos orejas; Ignacio Garibay (Madrid): oreja tras aviso, dos orejas y oreja; y Manuel Domínguez (Sevilla): herido.

Incidencias. Final del Certamen Internacional de Escuelas Taurinas. Más de media entrada en tarde calurosa. Presidió José Luis Viera. Destacó un buen par de Juan Carlos Benítez en el cuarto. En la enfermería fue atendido Manuel Domínguez de un traumatismo en la cabeza a consecuencia de la caída tras la cogida. Fue trasladado a un centro hospitalario para hacerle pruebas.