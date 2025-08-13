Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Garibay, de grana y oro, en la salida a hombros junto a Manolo Martínez, de verde y oro, y el mayoral. pacurrón

Un solvente y templado Ignacio Garibay gana el Certamen de Escuelas de Málaga

Toros. ·

El mexicano se impone al malagueño Manolo Martínez en una gran final, que quedó en un mano a mano tras la fuerte voltereta sufrida por Manuel Domínguez

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Miércoles, 13 de agosto 2025, 23:17

El Certamen de Escuelas Taurinas de Málaga concluyó la edición donde cumplió la mayoría de edad con una estampa que contribuye a engrandecer la fiesta ... como fue la salida a hombros por la puerta grande Manolo Segura de los jóvenes alumnos Ignacio Garibay y Manolo Martínez junto al mayoral de la ganadería de Antonio López Gibaja, rodeados de una muchedumbre de aficionados, entre ellos un gran número de jóvenes y de niños; una muestra de que la tauromaquia goza de buena salud y tiene futuro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Tienen metal en el ojo», afirman los padres de los menores afectados por la atracción de Valle de Abdalajís
  2. 2 Despiden a un trabajador de Carrefour por invitar a dulces por su cumpleaños: ahora deben readmitirle o pagarle 105.000 euros
  3. 3 Así serán los fuegos artificiales que darán inicio a la Feria de Málaga 2025
  4. 4

    El Málaga continúa lanzado en Segunda: tendrá un presupuesto de unos 21 millones
  5. 5 Alerta alimentaria: ordenan la retirada de unas bebidas alcohólicas hechas en España
  6. 6 Arrestado tras golpear al vigilante de un supermercado en el que intentó robar en Mijas
  7. 7 Más de cinco kilómetros de atasco entre Málaga y La Cala del Moral por la explosión del neumático de un tráiler
  8. 8 Arroja a su pareja de un coche en marcha por segunda vez en menos de un mes Churriana
  9. 9 Marbella da luz verde a las obras para ampliar el centro comercial La Cañada
  10. 10 Freno a las nuevas licencias de pisos turísticos en Málaga: no habrá en los próximos tres años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un solvente y templado Ignacio Garibay gana el Certamen de Escuelas de Málaga

Un solvente y templado Ignacio Garibay gana el Certamen de Escuelas de Málaga